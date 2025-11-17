Какую опасность таит в себе секс и как заниматься им правильно

Отсутствие интимной жизни — это причина стрессов, депрессии, ухудшения самооценки, гормонального дисбаланса и множества других проблем. Так, например, у мужчин, которые полностью отказались от секса и мастурбации, половой член может уменьшиться, а риск развития рака простаты без достаточного количества эякуляций, напротив, увеличится. Регулярный секс решает эти проблемы, но создает другие — от легких травм до смертельно опасных заболеваний. Как вести половую жизнь так, чтобы избежать этих рисков, и что нужно знать о сексуальной безопасности, разбиралась «Лента.ру».

Как связаны оральный секс и рак?

Недавно в журнале The New England Journal of Medicine было опубликовано исследование, в ходе которого ученые пришли к выводу, что если у человека на протяжении жизни было более шести партнеров для орального секса, то риск рака ротоглотки у него повышается в несколько раз. Причем чем больше партнеров было у человека, тем выше этот риск. Все дело в том, что причиной онкологического заболевания является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается во время этой сексуальной практики.

Аналогичные результаты были опубликованы и в журнале Cancer, рецензируемом Американским онкологическим обществом. Так, ученые выяснили, что наличие более 10 партнеров для орального секса увеличивает вероятность развития рака ротоглотки, связанного с ВПЧ, в 4,3 раза.

В беседе с «Лентой.ру» гинеколог сервиса «НаПоправку» Мария Гераськина отметила, что сегодня существуют способы избежать заражения во время орального секса. Например, можно использовать специальные латексные салфетки. А пару лет назад даже придумали специальные ультратонкие трусики для орального секса.

К слову, нижнее белье для орального секса получило одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Такие трусики делают из латекса, а по толщине они не превосходят презервативы. Первые пользователи одобрительно высказались о них. Так, 29-летняя Шелли, медсестра из штата Вашингтон, рассказала, что осталась полностью удовлетворена оральным сексом. Она почти не чувствовала трусики, а партнер после завершения процесса отметил, что их текстура напоминала кожу, а вкус — печенье.

Гераськина добавила, что важно также регулярно проходить осмотр у стоматолога, чтобы вовремя выявлять и лечить заболевания зубов и десен. Врач напомнила, что перед оральным сексом нужно всегда чистить зубы. Важно также соблюдать интимную гигиену до и после полового акта.

Кроме того, защититься от ВПЧ и вызываемых этим вирусом видов рака помогает прививка.

«Одним из наиболее эффективных методов профилактики этого типа инфекции является иммунизация. Как мужчинам, так и женщинам следует пройти вакцинацию до начала половой жизни», — сообщил онколог Маниш Сингхал.

Эта вакцина воздействует на распространенные штаммы ВПЧ, что значительно снижает риск развития рака, связанного с этим вирусом

Может ли секс быть причиной бесплодия?

Другая опасность, куда более очевидная, — это инфекции, передающиеся половым путем. Одна из наиболее распространенных из них — хламидиоз. По Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году в мире было зарегистрировано 128,5 миллиона случаев заражения хламидиозом среди людей в возрасте от 15 до 49 лет.

Причем зачастую заболевание протекает бессимптомно, поэтому заразившиеся люди заражают других и сами даже не подозревают об этом

«Если симптомы все же появятся, они будут включать боль при мочеиспускании, необычные выделения и кровотечения между менструациями и после секса. У мужчин может возникнуть боль и отек яичек», — уточнила сексолог Трейси Кокс.

Опасность заключается в том, что хламидиоз в некоторых случаях приводит к воспалительным патологиям органов малого таза. Также он может вызывать инфекцию маточных труб. Вкупе эти два фактора могут привести к необратимому повреждению репродуктивной системы и вызвать бесплодие.

Хламидиоз представляет опасность и для мужчин. У них инфекция может вызвать эпидидимит (воспаление придатка яичка) и эпидидимоорхит (воспаление яичка и его придатка). Эти заболевания также способны провоцировать бесплодие.

При этом вакцины для профилактики хламидиоза не существует

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что на сегодняшний день существует только один способ защиты от хламидиоза — использование презервативов при вагинальном и анальном сексе.

Сердечный приступ: маловероятно, но возможно

Исследователи из Медицинского центра Университета Тафтса выяснили, что секс, как и другие внезапные всплески физической активности, увеличивают риск сердечного приступа. Они уточнили, что выше этот риск у тех, кто не занимается спортом и не ведет активную половую жизнь.

«Есть ли вероятность сердечного приступа во время секса? Да. (...) Но, хотя сексуальная активность действительно учащает сердцебиение, большинству людей не стоит об этом беспокоиться», — пояснил кардиолог Майкл Блаха.

«В целом если вы можете без труда подняться по лестнице, пробежать трусцой или пройти милю, заниматься сексом безопасно. Вероятность сердечного приступа во время полового акта крайне мала», — Майкл Блаха, кардиолог.

Чтобы понять, насколько редко случаются такие ситуации, можно привести в пример исследование, опубликованное в журнале Journal of the American College of Cardiology. Так, ученые выяснили, что только 0,7 процента людей, перенесших сердечный приступ, занимались сексом в течение часа до инфаркта.

Тем временем в журнале JAMA Cardiology сказано, что из 6847 рассмотренных случаев внезапной сердечной смерти только в 0,2 процента случаев она наступила во время или в течение одного часа после полового акта.

В то же время сексолог Екатерина Климашевская в беседе с «Лентой.ру» призвала людей, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, выбирать для интимной близости позы, которые не требуют интенсивной физической активности, например, позу «ложки».

Она добавила, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний важно также консультироваться с кардиологом, особенно мужчинам, которые собираются принимать препараты для потенции. Дело в том, что их нельзя сочетать с другими распространенными лекарствами для сердца, например, нитратами, такими как нитроглицерин.

Какие травмы можно получить во время секса?

В ходе опроса, проведенного брендом секс-игрушек Arcwave, 42 процента респондентов сообщили, что получали те или иные травмы во время секса. Причем женщины в этом признавались чаще мужчин — 47 и 33 процента соответственно, а на долю людей в возрасте от 25 до 35 лет пришлось 66 процентов от общего числа травм.

В число сексуальных травм участники опроса включили шишки, синяки, ожоги, растяжение мышц, разрыв влагалища, проблемы со спиной и даже перелом полового члена

В разговоре с «Лентой.ру» уролог сервиса «НаПоправку» Александр Михайлов заявил, что часто к травмам приводит слишком агрессивный секс, поскольку в процессе происходят резкие и некоординированные движения.

«Для мужчин самой опасной позой является, когда женщина располагается сверху и спиной к мужчине. В этой позе пенис сильно изгибается вперед, что создает максимальное напряжение на белочную оболочку. Другие рискованные позы — глубокий "догги-стайл" с резкими толчками, а также сидя на краю кровати или стула, когда пенис упирается в таз партнерши», — рассказал он.

Чтобы предотвратить различные травмы, доктор призвал сразу говорить партнеру, если что-то болит, давит или режет, а не терпеть. Врач добавил, что важно также использовать смазку. «Даже если кажется, что все нормально, лучше перестраховаться», — дал совет Михайлов. Если что-то пошло не так, врач порекомендовал сразу обратиться в больницу, а не пить обезболивающие — это поможет избежать осложнений.

Доктор также напомнил, что увеличивать риск проблем со здоровьем может алкоголь: он притупляет чувствительность, поэтому человек может слишком поздно заметить, что получил травму

«Если у вас короткая уздечка, фимоз или искривление, то обсудите это с урологом заранее. Иногда простая операция снижает риск травм в разы. Не занимайтесь сексом при наличии свежих ран, ссадин или воспалений. Даже маленькая трещинка может стать входными воротами для инфекции. Тогда к травме добавится еще и воспаление», — подчеркнул он.

Чем чревато использование неправильной смазки?

Сексолог Аднан Кабадж объяснил, что проблемы со здоровьем может вызвать и использование неправильной смазки. По его словам pH лубриканта должен быть адаптирован к интимной экосистеме. В противном случае появится раздражение, инфекции и дисбаланс вагинальной микрофлоры.

Еще одним важным фактором является осмоляльность, то есть концентрация растворенных в воде частиц.

«Если она слишком высокая, смазка может обезвоживать слизистые оболочки и вызвать жжение. Если она слишком низкая, может нарушиться естественный защитный барьер», — пояснил специалист.

Кабадж добавил, что многие смазки содержат потенциально раздражающие ингредиенты и вещества, которые нарушают работу эндокринной системы. Эти компоненты могут изменять состояние слизистых оболочек и вызывать инфекции.

В связи с этим Кабадж призвал не использовать лубриканты, в составе которых имеются глицерин, отдушки, силиконы и парабены

Гинеколог Виталина Давыдова предупредила, что представляют опасность также обезболивающие и снижающие чувствительность смазки. Дело в том, что они повышают риск получения травм, поскольку человек может не почувствовать боль.

Давыдова добавила, что с осторожностью нужно покупать и смазки на масляной основе: проблема заключается в том, что их нельзя использовать вместе с презервативами, так как они разрушают латекс. В то же время гинеколог отметила, что такие смазки отлично подойдут для секс-игрушек.