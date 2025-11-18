Диетолог назвала «полезные» продукты, мешающие похудеть

В погоне за стройной фигурой многие выбирают продукты, которые считаются лёгкими и полезными. Однако некоторые из них могут незаметно способствовать набору лишнего веса. О главных диетических ловушках в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам эксперта, одной из главных опасностей являются фруктовые соки.

«В 100 мл напитка может содержаться до 15 г углеводов — это примерно три чайные ложки сахара. Если выпить обычный стакан объёмом 350 мл, организм получит до 10 ложек сахара», — предупреждает Устинова.

Регулярное употребление таких напитков может привести к сбоям в обмене веществ и увеличению веса.

Не менее коварны и другие, на первый взгляд, здоровые варианты перекуса. Это, например, замороженные смузи, которые даже при полезном составе часто содержат чрезмерное количество сахара, а также высококалорийные роллы и готовые завтраки (мюсли, хлопья и гранола).

Диетолог также советует с осторожностью относиться к постоянному употреблению блюд с высоким содержанием углеводов, таких как паста, плов и лазанья.

При этом эксперт призывает не впадать в крайности.