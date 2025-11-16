Лимфатическая​‍​‌‍​‍‌ система: три доступных способа улучшить здоровье

Лимфатическая​‍​‌‍​‍‌ система зачастую остается в тени. А ведь именно от нее во многом зависят здоровье всего организма, иммунитет, внешние и внутренние красоты. Автор канала «Книга рецептов молодости и долголетия» пишет, что это глобальная система очищения и питания нашего организма.

И если с кровотоком все понятно – его стимулирует сердце, то вот с током лимфы сложнее. У лимфатической системы нет насоса, поэтому течет она медленнее. Понизить скорость могут недостаток движения, тесная одежда и плохое питание, вредные привычки.

Первый способ исправить проблему – это хождение по лестнице. Оно заменяет плавание в бассейне и разгоняет жидкости. Вторым способом для активизации лимфотока вполне может быть масcаж сухой щеткой от щиколоток к плечам дважды в неделю. И самое приятное: ванны с морской солью, которые прекрасно расслабляют.

