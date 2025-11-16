Эксперт сообщил, на что готовы россияне ради здоровья

Граждане России чаще выбирают спорт и прогулки вместо вредных пристрастий, а также готовы поменять свои привычки ради здоровья. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

© РИА Новости

«‎По нашим наблюдениям [менять привычки ради здоровья россияне] — готовы, люди все чаще выбирают прогулку вместо кальяна, фитнес вместо пива по вечерам, а осознанное питание вместо фастфуда. Просто нужна поддержка государства, работодателей и общества — например, введение выходного дня для сдачи норм ГТО, о чем мы направили предложение в правительство России. Государство должно создавать условия и поощрения за активный образ жизни населения», — сказала она.

По ее словам, все принимаемые меры по популяризации ЗОЖ должны работать в комплексе: необходима информационная политика, инфраструктура и мотивация. В стране также нужно ограничить рекламу вредных привычек, развивать массовый спорт, ввести налоговые льготы и бонусные программы для тех, кто ведет ЗОЖ.