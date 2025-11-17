Трихолог рассказала, как правильно выбирать головной убор

Головной убор зимой не просто аксессуар, а необходимость. Трихолог Татьяна Варенова объяснила, зачем в морозы носить головной убор.

С наступлением холодов головной убор становится необходимостью, поскольку защищает кожу головы от перепадов температуры. По словам трихолога Татьяны Вареновой, сосуды у корней волос особенно чувствительны к перепадам температуры, ветру. Холод может вызвать их спазм, что ухудшит кровообращение и приведет к выпадению волос.

В разговоре с «Стационар-пресс» трихолог напомнила, что в некоторых случаях головной убор может вызвать аллергическую реакцию. Так, причиной зуда может стать синтетический материал в составе.

Варенова рекомендовала выбирать шапки из натуральных материалов, в том числе шерсти, кашемира или полусинтетики. Кроме того, головной убор должен подходить по размеру и не сдавливать голову и волосы.

