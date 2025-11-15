Почему хруст пальцами опасен для суставов

Привычка хрустеть пальцами может постепенно ослаблять связки и ускорять износ суставов. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

Хруст пальцев связан не с трением костей, а с образованием и схлопыванием микропузырьков газа в синовиальной жидкости. По словам врача, после щелчка суставу требуется около 15–20 минут, чтобы вновь восстановить давление и состав жидкости. Регулярное воздействие растягивает суставную капсулу и приводит к разболтанности.

«Самая большая проблема — разболтанность суставов и слабость связок. Постоянное неестественное воздействие растягивает окружающие связки, и сустав теряет стабильность», подчеркнула Джикия.

Она добавила, что привычка может ускорить износ хряща, снизить силу хвата и повысить риск травм. Врач предупредила: резкие движения способны повредить сухожилия и мягкие ткани. Кроме того, многих людей раздражает эта дурная привычка.