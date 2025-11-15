Патофизиолог поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном

Прохладный воздух способствует лучшему засыпанию, но может иметь и опасные последствия. Как заявил в разговоре с NEWS.ru патофизиолог Сергей Степанов, сон с открытым окном осенью может привести к мышечным болям.

Специалист объяснил, что, хотя засыпать в прохладе действительно легче, открытое окно создаёт риск локального переохлаждения.

«Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться, и это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — пояснил Степанов.

Кроме того, по словам врача, переохлаждение во время сна снижает иммунитет, что делает человека более уязвимым перед вирусными заболеваниями.

Патофизиолог рекомендует проветривать комнату в течение 10-15 минут перед сном, а на ночь снижать температуру батарей, если это возможно. Если требуется постоянный приток воздуха, лучше оставить открытой форточку в соседней комнате, чтобы избежать прямого потока холодного воздуха на спящего человека.