Нутрициолог назвал лучшие продукты для стимуляции мозга

Врач-нутрициолог Роман Пристанский назвал лучшие продукты для стимуляции мозга.

В интервью «Радио 1» он заявил, что речь идёт, прежде всего о ягодах. Содержащиеся в них флавоноиды позволяют улучшить память и повысить концентрацию.

«Польза любых флавоноидов для организма — активное антиоксидантное действие, — пояснил он. — То есть там содержится вещество, которое защищает нас от окислительного стресса».

При этом специалист призвал не возлагать чрезмерных надежд на стимуляцию мозговой активности. По его словам, хотя мы можем создать благоприятные условия для работы мозга, напрямую ускорить его функционирование практически невозможно.

Отдельно Пристанский остановился на вопросе красного вина. Несмотря на наличие флавоноидов, которые способствуют расширению сосудов и улучшению мозгового кровообращения, негативное влияние алкоголя сводит на нет все потенциальные преимущества.

«Алкоголь может нести мутацию в гене, выбивая цепочку и нарушая работу организма в целом. Поэтому польза вина для мозга сомнительна», — подчеркнул врач.

В этой связи он настоятельно рекомендует получать флавоноиды из натуральных источников, отдавая предпочтение ягодам вместо вина.