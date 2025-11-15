Раскрыта польза дешевого масла для организма

Подсолнечное масло часто ругают, называя его причиной развития ожирения, диабета и воспаления. Однако реальные научные данные открывают несколько иную картину, пишет в своем Telegram-канале врач Лиза Афинская.

Она напомнила, что доступный каждому продукт получают из семян подсолнечника, он богат витамином Е и линолевой кислотой (омега-6).

Это незаменимая жирная кислота, которую организм не умеет синтезировать, пишет специалист. Результаты научных исследований показали, что омега-6 жирные кислоты, вопреки распространенному мнению, не способствуют воспалительным процессам.

"Либо не происходит никаких изменений воспалительных маркеров, либо они даже снижаются", - пишет Лиза Афинская, ссылаясь на исследование.

Врач добавила, что масла с высоким содержанием полиненасыщенных жиров снижают "плохой" холестерин ЛПНП.

"И это как раз подсолнечное масло", - уточнила специалист.

Она объяснила, что проблемы начинаются в том случае, если человек часто ест фастфуд, промышленные продукты и блюда в заведениях общепита.

"Потому что при этом масло часто нагревают по несколько раз до очень высоких температур, именно тогда образуются трансжиры", - пишет врач.

Она посоветовала использовать подсолнечное масло, не перегревая его.

"Также не используйте масло повторно, то есть не нужно несколько раз нагревать одно и то же масло", - предупредила специалист.

Гораздо важнее то, что именно вы готовите на масле: нормальные домашние блюда или жарите во фритюре пончики, заключила Афинская.

Напомним, что опасный холестерин, оказываясь в стенке сосуда, запускает воспалительный процесс. Это начало атеросклероза, который провоцирует инсульты и инфаркты. При этом сосуды становятся хрупкими, более подверженными разрывам.

Холестериновые образования могут лопнуть и вызвать рост тромба.