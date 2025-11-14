Упражнения для шеи, которые можно делать прямо на рабочем месте

Мы все знаем, как это бывает: часы проходят за монитором, спина начинает ныть, а шея становится как будто деревянной. Постоянное напряжение и неудобная поза могут привести к дискомфорту, головным болям и даже более серьезным проблемам. Но есть хорошая новость — если защемило в шее, то вам не нужно ждать конца рабочего дня, чтобы снять напряжение. Фитнес-тренер Анастасия Гурьева поделилась упражнениями, которые можно выполнять прямо в офисном кресле.

«Этот комплекс можно делать на рабочем месте, не привлекая лишнего внимания и не требуя специального инвентаря. Упражнения помогут снять напряжение, улучшить кровообращение и вернуть подвижность вашей шее», — рассказывает специалист.

Наклоны головы

Сядьте прямо, расслабьте плечи.

Медленно наклоните голову к правому плечу, стараясь его не поднимать. Почувствуйте легкое растяжение по левой стороне шеи. Задержитесь на 15—20 секунд.

Вернитесь в исходное положение и повторите наклон к левому плечу. Сделайте по 2—3 наклона в каждую сторону.

Повороты головы

Оставаясь в том же положении, медленно поверните голову вправо, как будто хотите посмотреть за плечо. Не напрягайте шею. Задержитесь на 15—20 секунд.

Вернитесь в исходное положение и повторите поворот в другую сторону. Сделайте по 2—3 поворота.

Наклоны вперед и назад

Опускайте подбородок к груди, пока не почувствуете растяжение в задней части шеи. Задержитесь на 15—20 секунд.

Медленно поднимите голову и немного запрокиньте ее назад, старайтесь не напрягать шею. Задержитесь на 15—20 секунд.

Повторите по 2—3 раза в обе стороны.

Круговые движения головой

Это упражнение нужно выполнять максимально плавно и без резких движений.

Медленно вращайте голову по часовой стрелке, стараясь проделать полный круг. Делайте с небольшой амплитудой, чтобы не было чувства дискомфорта.

Выполните по 2—3 круга в обе стороны.

Важно: Если у вас есть проблемы с шеей, лучше пропустить это упражнение или проконсультироваться с врачом.

«Вытягивание» шеи

Сядьте прямо, расслабьте плечи.

Потянитесь макушкой вверх. Почувствуйте, как удлиняется ваша шея. Задержитесь на 10—15 секунд.

Повторите упражнение 4—5 раз.

Несколько советов для максимальной пользы от тренера

Регулярность — ключ к успеху — старайтесь делать упражнения каждые 60—90 минут. Даже короткие перерывы помогут предотвратить накопление напряжения.

Слушайте свое тело — если вы чувствуете боль, остановитесь. Упражнения должны приносить облегчение, а не усугублять дискомфорт.

Правильная осанка — помните о правильной осанке во время работы. Держите спину ровно, плечи расслабленными, а монитор на уровне глаз.

Дыхание — не забывайте дышать глубоко и ровно во время выполнения упражнений.