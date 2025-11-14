Офисная гимнастика: упражнения для шеи, которые можно делать прямо на рабочем месте
Мы все знаем, как это бывает: часы проходят за монитором, спина начинает ныть, а шея становится как будто деревянной. Постоянное напряжение и неудобная поза могут привести к дискомфорту, головным болям и даже более серьезным проблемам. Но есть хорошая новость — если защемило в шее, то вам не нужно ждать конца рабочего дня, чтобы снять напряжение. Фитнес-тренер Анастасия Гурьева поделилась упражнениями, которые можно выполнять прямо в офисном кресле.
«Этот комплекс можно делать на рабочем месте, не привлекая лишнего внимания и не требуя специального инвентаря. Упражнения помогут снять напряжение, улучшить кровообращение и вернуть подвижность вашей шее», — рассказывает специалист.
Наклоны головы
- Сядьте прямо, расслабьте плечи.
- Медленно наклоните голову к правому плечу, стараясь его не поднимать. Почувствуйте легкое растяжение по левой стороне шеи. Задержитесь на 15—20 секунд.
- Вернитесь в исходное положение и повторите наклон к левому плечу. Сделайте по 2—3 наклона в каждую сторону.
Повороты головы
- Оставаясь в том же положении, медленно поверните голову вправо, как будто хотите посмотреть за плечо. Не напрягайте шею. Задержитесь на 15—20 секунд.
- Вернитесь в исходное положение и повторите поворот в другую сторону. Сделайте по 2—3 поворота.
Наклоны вперед и назад
- Опускайте подбородок к груди, пока не почувствуете растяжение в задней части шеи. Задержитесь на 15—20 секунд.
- Медленно поднимите голову и немного запрокиньте ее назад, старайтесь не напрягать шею. Задержитесь на 15—20 секунд.
- Повторите по 2—3 раза в обе стороны.
Круговые движения головой
Это упражнение нужно выполнять максимально плавно и без резких движений.
- Медленно вращайте голову по часовой стрелке, стараясь проделать полный круг. Делайте с небольшой амплитудой, чтобы не было чувства дискомфорта.
- Выполните по 2—3 круга в обе стороны.
Важно: Если у вас есть проблемы с шеей, лучше пропустить это упражнение или проконсультироваться с врачом.
«Вытягивание» шеи
- Сядьте прямо, расслабьте плечи.
- Потянитесь макушкой вверх. Почувствуйте, как удлиняется ваша шея. Задержитесь на 10—15 секунд.
- Повторите упражнение 4—5 раз.
Несколько советов для максимальной пользы от тренера
- Регулярность — ключ к успеху — старайтесь делать упражнения каждые 60—90 минут. Даже короткие перерывы помогут предотвратить накопление напряжения.
- Слушайте свое тело — если вы чувствуете боль, остановитесь. Упражнения должны приносить облегчение, а не усугублять дискомфорт.
- Правильная осанка — помните о правильной осанке во время работы. Держите спину ровно, плечи расслабленными, а монитор на уровне глаз.
- Дыхание — не забывайте дышать глубоко и ровно во время выполнения упражнений.
«Этот простой комплекс не займет много времени, но значительно облегчит ваше самочувствие, а значит и продуктивность. Регулярно заботьтесь о своей шее, особенно если у вас сидячая работа, и тогда вам не придется ходить по врачам», — резюмирует Анастасия.