Чем зимняя пыль опаснее летней

Поздней осенью и зимой кажется, что все замирает. Воздух чистый, улицы пустые, а пыль наконец-то улеглась. Но на самом деле именно зимой в наших домах накапливается то, что вызывает чихание, зуд, постоянную заложенность носа и бесконечные «простуды» без температуры. Врач аллерголог-иммунолог Селма Аршба в беседе с WomanHit посянила этот парадокс зимним пылевым синдромом, и он может быть куда опаснее летней пыли с ее побочками.

Откуда в непыльное время года пыль

«Когда разогреваются батареи и закрываются окна, мы перестаем проветривать помещения. Воздух становится сухим, а влажность в квартире падает ниже 40 %. Для слизистых носа и дыхательных путей это испытание: они пересыхают, становятся уязвимыми, и любая пыль оседает прямо на воспаленной поверхности. Исследования подтверждают, что низкая влажность воздуха повышает чувствительность дыхательных путей и может усиливать симптомы аллергии и астмы», — говорит медик.

Но дело не только в сухости. В теплой и непроветриваемой квартире активнее живут микроскопические клещи домашней пыли — Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae. Эти крошечные организмы питаются частицами кожи и чувствуют себя прекрасно в постельном белье, матрасах, мягких игрушках и коврах. Их продукты жизнедеятельности — сильнейшие аллергены. Именно они чаще всего вызывают круглогодичный аллергический ринит, а зимой симптомы усиливаются.

К этому добавляется ещеодин фактор — мы дольше находимся дома. Если летом человек проводит большую часть времени на улице, то зимой дышит в основном домашним воздухом, где концентрация аллергенов выше. Проветривание становится редкостью, а бытовая химия, ароматизаторы и пыль с мебели и текстиля создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему. В результате организм получает не отдых от аллергенов, а круглосуточный контакт с ними.

Почему в холода мы так уязвимы

«Интересно, что сами клещи не всегда активнее зимой — иногда даже наоборот. Одно из исследований показало, что в холодные и сухие зимы их численность может снижаться. Но для человека от этого не становится легче: сухой воздух раздражает слизистые, и даже меньшее количество аллергенов вызывает более яркую реакцию. То есть зимой не столько больше аллергенов, сколько меньше защиты от них», — рассказывает аллерголог.

Поэтому врачи нередко слышат жалобы: «У ребенка постоянно заложен нос», «кашель по ночам», «насморк уже месяц». Родители думают, что это вирус или простуда, но анализы и осмотр ничего не подтверждают. И лишь позже выясняется, что виновата бытовая аллергия. В детской комнате она проявляется особенно часто, ведь там много мягких игрушек, ковров, тканей и теплых одеял.

Тактика для профилактики

Что делать? Уменьшить концентрацию аллергенов. Проветривать квартиру даже зимой: достаточно 5–10 минут трижды в день. Следить за влажностью — оптимальный диапазон 40—50 %. Если воздух слишком сухой, стоит использовать увлажнитель. Постельное белье лучше стирать при 60 градусах, матрас и подушки держать в защитных чехлах, мягкие игрушки — мыть или замораживать. От ковров в детской лучше отказаться, а уборку проводить влажным способом.

«И еще один важный момент: не путать аллергию с простудой. Если заложенность носа длится больше десяти дней, нет температуры, а к этому добавляется зуд, чихание, сухой кашель и трудности со сном — скорее всего, речь идет об аллергии. В таких случаях важно обратиться к врачу-аллергологу и провести обследование. Например, определить уровень специфических IgE или сделать кожные пробы», — предупреждает Селма Аршба.

Зима — не время расслабляться в вопросах чистоты воздуха. Именно в этот сезон мы создаем для себя и своих детей «тепличные» условия, где пыль становится опаснее, чем летом. Поддержание нормальной влажности, регулярное проветривание и внимание к симптомам помогут пережить холодное время без бесконечных простуд и раздражающих аллергий. Дом может быть теплым, но дышать в нём всё равно должно быть легко.