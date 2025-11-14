Какие продукты нужно обязательно добавить в осенний рацион

Нутрициолог Галина Леонова рассказала RuNews24.ru о пользе сезонных продуктов и объяснила, что обязательно стоит включить в рацион осенью.

© runews24.ru

«Тыква – это не только символ осенних праздников, но и настоящий кладезь полезных веществ. В ней высоко содержание витаминов A и C, необходимых для поддержания иммунитета и здоровья кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в тыкве, помогают в борьбе со свободными радикалами и замедляют процесс старения. Кроме того, тыква легко усваивается и радует разнообразием блюд, которые можно приготовить — от ароматных супов до сладких десертов», — рассказывает эксперт.

Свекла – природный источник железа, что делает её незаменимой в борьбе с анемией. Богата антиоксидантами и нитратами, она улучшает циркуляцию крови и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Свекла также известна своими очищающими свойствами, помогая выводить токсины из организма благодаря клетчатке, улучшая пищеварение. Попробуйте добавить свеклу в салаты или приготовить оригинальный свекольник.

Яблоки, доступные круглый год, в осенний сезон обретают особую сладость и сочность. Они богаты пектином — видом клетчатки, способствующим нормализации пищеварения. Антиоксиданты, присутствующие в яблоках, защищают клетки от повреждений. Их удобно носить с собой для быстрого перекуса, а также использовать в выпечке и домашних джемах.

Груши, с их идеально сбалансированным вкусом, богаты витаминами C и K, а также клетчаткой. Они способствуют улучшению метаболизма и поддержанию здоровья костей. Сочные и сочные, груши идеальны для добавления в десерты и салаты, а также просто в качестве лёгкой закуски.

Брокколи нередко называют суперпродуктом, и это не случайно. В ней содержатся витамины C, K и A, а также значительное количество клетчатки. Регулярное употребление брокколи укрепляет иммунную систему и способствует детоксикации организма. Включайте её в запеканки, рагу или готовьте на пару для максимально полезного эффекта.

Осенние овощи и фрукты — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Следуя советам нутрициолога Галины Леоновой и добавляя в рацион перечисленные продукты, вы сможете поддерживать здоровье и энергию даже в самые прохладные месяцы года. Не забывайте экспериментировать на кухне, чтобы полноценное питание стало ещё и настоящим кулинарным удовольствием.