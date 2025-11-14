Секреты долголетия после 60. Откровения известного доктора

Доктор Александр Мясников поделился в своем Telegram-канале советами о том, как сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни для людей старше шестидесяти лет.

Первостепенным фактором, по мнению врача, является управление весом. Он подчеркнул, что если для молодых людей целесообразным считается индекс массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24, то для категории 60+ оптимальный показатель находится в пределах 25–29. Мясников заявляет, что люди с таким ИМТ в старшем возрасте живут дольше.

В дополнение к этому, врач акцентировал внимание на важности мониторинга артериального давления. Высокое давление у пожилых не следует рассматривать как нечто само собой разумеющееся. В подобных ситуациях необходимо обратиться к доктору, который назначит терапию, учитывая особенности жизни пациента.

Подводя итог, Мясников не рекомендовал принимать аспирин в профилактических целях. Он объяснил, что использование данного лекарства без конкретных оснований может негативно повлиять на внутренние органы и ухудшить общее состояние в будущем.

