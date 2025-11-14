Диетолог объяснила, в чем опасность пастилы

Оно превышающее дневную норму.

Не стоит злоупотреблять этим продуктом. Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова.

«Разберём миф про то, что пастила без сахара. Там сахара больше суточной нормы. Это яблоко, а там есть фруктоза, фруктоза — это один из видов сахара. Поэтому не обманываем себя. Брикет пастилы содержит порядка 25 граммов сахаров, а это норма в день. Поэтому не увлекаемся. Не может быть сладкий продукт без сахара, это просто другая форма. Это маркетинговый обман, когда пишут, что нет сахара, обычно вместо белого рафинированного сахара производители часто добавляют сироп топинамбура, дешёвые сахарозаменители, которые пагубно влияют на организм и так далее. Конечно, лучше съесть эту пастилу, потому что она чистая, там нет добавок. Но не надо съедать её целиком, это сахар, к сожалению».

Ранее психолог Анастасия Карачевцева сочла неэффективным полный отказ от сладкого. Строгие ограничения могут вызвать срывы и привести к перееданию. Рекомендуется контролировать дозу потребления подобных продуктов, отметила специалист.