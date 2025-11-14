Какие изменения образа жизни помогут замедлить старение

Наше общество увлечено здоровьем, фитнесом и долголетием. Вот пять способов, которые, по словам учёных, помогут стать моложе.

© Ferra.ru

Физическая активность. Большее количество физической активности и регулярные занятия спортом снижают риск смерти от всех причин. И начать никогда не поздно. Как показало одно исследование, люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и соблюдают восьминедельную программу тренировок, могут уменьшить свой биологический возраст примерно на два года. Доказано также, что сочетание упражнений на силу и выносливость, выполняемых три-четыре раза в неделю (если сеансы длятся не менее 23 минут), значительно замедляет старение.

Здоровое питание. Согласно результатам одного исследования с участием 2700 женщин, соблюдение здорового рациона питания в течение 6–12 месяцев - ключевой фактор сохранения молодости надолго. Также учёные выяснили, что такая диета замедляет старение в среднем на 2,4 года.

Сон. Одно исследование продемонстрировало, что качество сна напрямую связано с тем, как мы стареем. У людей, которые спят менее пяти часов в сутки, значительно повышается риск развития диабета, болезней сердца, рака, деменции.

© Scripps Health

Избегание вредных привычек. Вейпинг, курение, употребление алкоголя - это самые сильные и устойчивые ускорители старения. Например, доказано, что курение может состарить лёгкие на 4,3 года, а клетки дыхательных путей - почти на 5 лет. Аналогичное исследование с участием 8046 взрослых в возрасте от 30 до 79 лет показало, что употребление любого количества спиртного связано с ускоренным биологическим старением.

Управление своим разумом. Управление стрессом играет ключевую роль в замедлении старения. Одно исследование, например, показало, что работа более 40 часов в неделю в среднем увеличивает биологический возраст на два года. Вероятно, это связано с ускоренным старением. Также стресс может влиять на гормональный ответ, повреждать ДНК и снижать иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.