Как легко просыпаться в темное время года? Мнение сомнолога

В конце года продолжительность светового дня резко уменьшается: солнце встает все позже и заходит все раньше. При этом рабочие и учебные графики не меняются. В результате миллионы россиян, которым нужно рано вставать, к концу осени вынуждены пробуждаться в потемках. Как помочь себе скорее проснуться темным утром, рассказала врач-сомнолог София Черкасова, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам эксперта, человеку очень важно вечером вовремя ложиться в кровать, чтобы было достаточно времени на полноценный ночной отдых. Кроме того, врач посоветовала положить подальше гаджеты, чтобы не отвлекаться на них, и отложить какие-то дела на следующий день.

«Если мы легли поздно, а вставать рано, то что есть солнце на улице, что нет солнца на улице — все равно проснуться и прийти в себя будет достаточно тяжело», — подчеркнула сомнолог.

Также Черкасова посоветовала использовать светобудильник или его вариации. По ее словам, свет хорошо помогает проснуться в большем комфорте.

«Это устройство постепенно увеличивает освещение в спальне. Свет даже через закрытые веки попадает на сетчатку глаз, и в мозг посылается электрохимический сигнал о том, что наступает рассвет и систему бодрствования пора включать», — объяснила специалист.

Кроме того, некоторые люди вместо светобудильника используют функции умного дома. Они задают время, когда в спальне включится свет, либо встают по будильнику за полчаса до времени подъема и включают свет.

Врач напомнила о режиме сна. Если человек его строго соблюдает, то организм привыкает к тому, когда ему привычно спать и просыпаться. Поэтому строгое соблюдение режима сна может помочь просыпаться бодрым.

«Как только человек встал, желательно активизировать системы бодрости с помощью того же яркого освещения и путем обычной физической активности, которая тоже способна нас пробуждать. И не стоит игнорировать завтрак — прием пищи и работа желудочно-кишечного тракта также связаны с состоянием бодрствования», — заключила Черкасова.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал, какой вред организму наносит недостаток сна. По мнению эксперта, отсутствие полноценного отдыха ночью влияет на общее самочувствие, когнитивные функции и иммунитет.