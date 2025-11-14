Как чеснок влияет на наш организм

Всё чаще учёные находят подтверждение пользе чеснока для здоровья. И секрет этого в его химическом составе.

Чеснок содержит соединения серы, которые дают ему полезные свойства и характерный запах. Наиболее изученный из этих соединений - аллицин.

Вот несколько подтверждённых наукой лечебных свойств чеснока.

Здоровье сердца. Доказано, что добавки с чесноком помогают снизить кровяное давление. Согласно анализу, проведённому в 2019 году, такие добавки значительно снижают риск развития болезней сердца у людей с гипертонией. Это было связано с уменьшением риска возникновения инфаркта и инсульта на 16-40%.

Также исследования демонстрируют, что чеснок может снижать общий уровень холестерина и уровень "плохого" холестерина в крови. Согласно данным некоторых исследований, употребление этого продукта более двух месяцев понижает уровень "плохого" холестерина до 10% у тех, у кого изначально было умеренное повышение этого показателя.

Поддержание иммунитета. Одно исследование показало, что у людей, которые принимали экстракт выдержанного чеснока, были более лёгкие симптомы простуды и гриппа, они быстрее выздоравливали и пропускали меньше учебных или рабочих дней. Кроме того, чеснок помогает регулировать воспаление - часть иммунного ответа.

Профилактика рака. Предварительные исследования показывают, что чеснок снижает риск развития некоторых видов рака. Особенно таких, которые поражают пищеварительную систему, толстую кишку, лёгкие, мочевыводящие пути. Но большинство этих данных получены в ходе испытаний в лаборатории и на животных. Необходимы более обширные клинические исследования на людях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.