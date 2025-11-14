Как онлайн занятия танцами помогают пожилым

Научные работы неизменно показывают, что танец может вдохновлять на установление социальных связей, улучшать настроение, познавательные процессы, подвижность, выносливость, навыки ходьбы. В новом исследовании учёные решили узнать, как влияют онлайн-уроки танцев на здоровье пожилых.

© Ferra.ru

В рамках новой научной работы учёные обнаружили, что онлайн-занятия танцами улучшают осанку, динамическое равновесие, силу икроножных мышц у женщин старшего возраста. Принимали участие в этом исследовании женщины старше 65 лет из Монреаля. Они должны были участвовать в 75-минутных занятиях по мотивам современного балета, которые проходили дважды в неделю в течение трёх месяцев в Zoom.

© PAM Health

В течение шести недель у участниц уменьшились колебания из стороны в сторону в состоянии покоя, улучшилось динамическое равновесие. К концу программы у них увеличилась сила икроножных мышц. Всё это помогает пожилым легче выполнять такие повседневные действия, как ходьба, спуск с тротуара, подметание дома.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.