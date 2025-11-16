Определена формула идеальной тарелки для здоровья мозга

Для поддержания здоровья мозга и высокой работоспособности важно соблюдать правильный баланс питательных веществ в каждом приёме пищи. Такую рекомендацию дал врач Никита Гурьянов, описав «формулу идеальной тарелки».

Специалист предложил чёткое соотношение продуктов: половину порции должны занимать некрахмалистые овощи, такие как шпинат, брокколи или разноцветный салат. Четверть тарелки следует отвести под качественный белок — рыбу на гриле, куриную грудку или чечевицу. Ещё 25% необходимо заполнить сложными углеводами, например, киноа или булгуром.

Также в блюдо необходимо добавить полезные жиры: столовую ложку оливкового масла для заправки салата или горсть орехов, добавил эксперт.

Гурьянов подчеркнул, что сбалансированное питание необходимо сочетать с другими важными факторами — полноценным сном и умеренной физической активностью.