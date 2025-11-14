Врач предупредил о вреде методик мгновенного засыпания

Сомнолог Гарли: чтобы уснуть, человеку требуется около 20 минут

© Московский Комсомолец

Специализирующийся на лечении бессонницы врач Дэвид Гарли предупредил об опасности методик для быстрого засыпания и развеял миф об их пользе. Об этом пишет Daily Mail.

По словам специалиста, человек в норме не засыпает мгновенно. Чтобы уснуть, требуется обычно около 20 минут. Организм, скорее всего, переутомлен, если это происходит через две, три или пять минут. Состояние будет тем более сонным, чем больше вырабатывается аденозина во время бодрствования, отметил врач.

По словам сомнолога, это не учитывают различные методики быстрого засыпания, поэтому они часто оказываются бесполезными и лишь усугубляют бессонницу.

Попытки уснуть зачастую лучше прекратить и просто позволить себе бодрствовать, добавил доктор.

Многим своим пациентам Гарли рекомендует при проблемах со сном меньше спать: ложиться позже на два часа и раньше на два часа просыпаться.

Ранее швейцарские исследователи из Цюрихского университета пришли к выводу, что интимная близость может помочь организму быстрее восстанавливаться, особенно если сочетать ее с применением назального спрея окситоцина.