Эксперт рассказал, как в России следят за здоровье детей

Есть цифры. В детстве педиатр осматривает ребенка 31 раз. Стоматолог — 17 раз, невролог и офтальмолог — по 10 раз… Почему так важны профилактические осмотры? Стала невольным свидетелем разговора двух молодых, ухоженных и модно одетых мам с колясками. У одной — девочка, у другой — мальчик. Судя по всему, особых трудностей, тем более проблем, у дам нет. А вот возмущений — через край. И вызваны они… "навязчивостью" районной поликлиники: "Опять пристают с какими-то осмотрами! У ребенка все в порядке. Отвлекают только!" Не выдержала, поинтересовалась: от чего же отвлекают-то медики? От работы? "Ну что вы! — почти хором. — И так времени нет! Надо же успеть на фитнес и в салон, просмотреть все новости в подписках. Да еще и свои фото-видео разместить!" Молодые мамы искренне считали, что тратить еще дополнительное время на "какие-то" визиты к детским врачам совершенно не нужно. Об этом говорим с экспертом "РГ", президентом Союза педиатров России, академиком Лейлой Намазовой-Барановой. Назову и другие титулы собеседницы: главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической детской медицине, профессор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, почетный профессор педиатрического департамента ирландского Королевского колледжа, почетный профессор Университета Фоджи в Италии.

Лейла Сеймуровна, может, это действительно лишнее — такая забота поликлиник? К сожалению, некоторые на первый взгляд архинужные новации таковыми не являются. А денег и времени на это тратится выше крыши.

Лейла Намазова-Баранова: Не в данном случае! Как говорили великие врачи прошлого: "Профилактировать всегда лучше, чем лечить!" А современные экономисты и управленцы добавляют: "И дешевле!" В Российской Федерации существует не имеющая аналогов в мире система профилактического наблюдения за детьми. Идея очень проста: если с самого начала жизни отслеживать состояние ребенка, а при выявлении любых отклонений корректировать их, то можно продлить период здоровой жизни и отложить старт болезней не просто на годы, а на десятилетия.

Конкретно — как это организовано?

Лейла Намазова-Баранова: Все предельно логично. Начинают сейчас, кстати, с периода внутриутробной жизни ребенка. Ведь важно, чтобы программирование здоровья пошло с самого начала по верному пути. Именно поэтому каждая беременная проходит обязательные скрининги. Чтобы убедиться: ребенок развивается правильно, его здоровью ничего не угрожает. И получает различные лекарственные средства, например витамины. Опять же, для профилактики развития возможных отклонений и болезней не только у самой женщины, а и у "внутриутробного малыша".

И потом, после рождения ребенка вся система выстроена так, чтобы четко регистрировать его состояние здоровья на каждом осмотре и максимально рано фиксировать факт какого-то отклонения. Если отклонение незначительно, его можно легко скорректировать. Если выявляется серьезная болезнь, то чем раньше она диагностируется и начинает лечиться, тем больше шансов, что можно вернуть ребенка на "здоровую траекторию" его жизни. Собственно, и неонатальный скрининг проводится для того, чтобы как можно раньше выявить и, главное, начать лечить эти такие нередкие, как выясняется, редкие болезни.

Может, мне показалось, но почему вы упомянули с какой-то долей сомнения, что сейчас начинают с беременности?

Лейла Намазова-Баранова: Ну потому, что по-хорошему нужно начинать еще раньше, за несколько лет до возможного наступления беременности. К этому периоду тоже надо готовиться: чтобы и мама наилучшим для своего здоровья образом этот период прошла, и папа был "лучшей версией себя", чтобы ребенок был зачат и развил наилучший потенциал здоровья. Ведь ему потом с этим здоровьем шагать по жизни много десятилетий, и нужно, чтобы оно было крепким!

И таких подходов больше нигде в мире нет?

Лейла Намазова-Баранова: В таком логичном и комплексном варианте — нет. Вдумайтесь! За первые восемнадцать лет жизни ребенок осматривается педиатром и детскими специалистами 104 раза! И дополнительно в четко зафиксированные временные интервалы у него берутся определенные анализы или проводятся дополнительные инструментальные обследования. И это только для того, чтобы убедиться: ребенок растет и развивается абсолютно здоровым!

Частота таких осмотров в разные возрастные периоды, конечно же, разная. Например, на первом году жизни педиатр осматривает ребенка каждый месяц. На втором — в 12, 15, 18 и 24 месяца. Всего в детстве педиатр осматривает ребенка 31 раз. Стоматолог — 17 раз. Невролог и офтальмолог — по 10 раз.

Больше всего специалистов, аж 10, смотрят ребенка перед школой: в 6 лет. Перед 10-м классом: в 15 лет. И перед окончанием среднего образования: в 17 лет. Это делается для того, чтобы опять максимально быстро и эффективно выявить и скорректировать развивающиеся в дошкольном детстве или накопившиеся за время школьной жизни проблемы. Или другими словами говоря: сохранить и укрепить здоровье ребенка, пока он еще не шагнул во взрослую жизнь.

Сейчас пересматривается время начала школьной жизни, продолжительность этой жизни…

Лейла Намазова-Баранова: Тема за рамками нашей с вами беседы. Одно могу сказать, педиатры такие повороты отслеживают и вносят свои коррективы.

Но почему родители не всегда понимают и не следуют призывам медиков?

Лейла Намазова-Баранова: Родитель родителю рознь. Есть те, кто очень хорошо это понимает, кто организованно и даже с удовольствием ходит на такие профилактические осмотры, задает врачу интересующие вопросы, советуется в каких-то непонятных для себя ситуациях. Это действительно "ответственные родители".

Кстати, такой термин — "ответственное родительство" — официально существует в литературе, в том числе медицинской. Безусловно, есть и те, кто этого совершенно не понимает — как в рассказанной вами истории мам. А самое интересное, что эта система вызывает неимоверное удивление и даже зависть у зарубежных коллег, а в своем Отечестве…

Знаете, еще недавно, когда много наших соотечественников жили в Великобритании, на всех международных мероприятиях ко мне обязательно подходил кто-то из коллег с Туманного Альбиона и спрашивал: "Слушай, объясни, ради бога, почему ваши люди ежемесячно приходят ко мне на прием со своими младенцами и просят, чтобы я осмотрел их ребенка? Я спрашиваю про жалобы, они отвечают, что жалоб нет, но при этом требуют осмотра! Зачем же они приходят?" Мне не однажды после этого приходилось подробно объяснять, как у нас эта система выстроена и функционирует. И каждый раз в конце объяснения — восторг собеседника: "Ничего себе, я не знал! Только очень богатая и развитая страна может позволить себе так заботиться о своем будущем — о детях!"

Вот на днях вернулись с коллегами с педиатрического научно-практического мероприятия в Гонконге. Опять коллеги не могли поверить, что у нас все новорожденные проходят неонатальный скрининг (в прошлом году более 1,2 млн), а все дети с выявленными болезнями из 36 возможных получают лекарства централизованно, без какого-либо финансового бремени для семьи. И снова шок, недоверие, а потом глубокое уважение. А наши родители, как вы правильно заметили, продолжают сомневаться и считают, что лучшее здравоохранение где-то там, за границей.

Нелепый вопрос, но… Может, нет поводов для беспокойства? Может, состояние здоровья российских ребятишек прекрасное и родители могут дальше "зависать" в своих социальных сетях?

Лейла Намазова-Баранова: Увы, тут я вас обрадовать не могу. Последние данные наших научных исследований свидетельствуют, что российские дети слишком часто имеют избыточную массу тела/ожирение, а также низкие цифры содержания железа и витамина D в крови…

Ну и что с того? Надо побольше двигаться, поменьше есть. А что касается железа и витамина D… У каждого же своя индивидуальная норма, и всем корректировать витаминно-минеральный баланс вряд ли нужно.

Лейла Намазова-Баранова: Расстрою вас. Ваши данные далеки от научно доказанных фактов. Я привела эти три показателя (повышенные массо-ростовые соотношения, сниженные уровни железа и витамина D) потому, что они достоверно и сильно коррелируют с академической успеваемостью и когнитивными способностями, ухудшая их! То есть это не просто ухудшение физического здоровья сегодняшних детей. Это еще и удар по завтрашнему интеллектуальному и трудовому потенциалу страны. Такое недооценивать нельзя.

Замолкаю! Сложно не согласиться! Спрошу о другом. Что с репродуктивным потенциалом? В последнее время про него так много говорят.

Лейла Намазова-Баранова: Совершенно верно! Совершенно правильно! Это должно быть сегодня в фокусе внимания семьи, общества и государства. И опять же, возвращаясь к истокам проблем, и здесь большинство проблем родом из детства. Например, состояние репродуктивной системы. Она может заложиться изначально неверно, то есть ребенок уже внутриутробно может быть с какими-то пороками этой области. И в такой ситуации их, скорее всего, увидят уже при ультразвуковых скринингах во время беременности. Или сразу после рождения при первых осмотрах малыша педиатром. Об этом скажут родителям, ну и будут дальше лечить в соответствии с современными протоколами.

Порок может быть слабовыраженным. Но все равно при регулярных осмотрах педиатра на первом, втором или третьем году он неминуемо будет установлен. А вот с периода дошкольного детства у детей начинаются другие проблемы этой системы, прежде всего воспалительной природы. Почему педиатры, раздевая для осмотра детей, обязательно заглядывают в трусики, в том числе оценивая, нет ли патологических выделений на них. Поверьте, это не бесполезная информация. Такой осмотр позволяет быстро диагностировать и пролечить различные эндокринные или гнойно-воспалительные болезни.

И еще. Точно так же, как любопытство детей заставляет их засовывать мелкие предметы в уши и нос. Поверьте, не зря родителям все время объясняется, что подходит для игры в каком возрасте и насколько внимательными нужно быть с малышами, стараясь предотвратить такие ситуации. Им же интересно может быть попробовать затолкать что-то "и туда".

Вы даже не представляете, какие открытия делают иногда детские доктора, раздевая ребенка. Ватный шарик или салфетка — это цветочки. Бывают, находятся целые карандаши, мелки и даже мелкие фигурки. Вот почему в последнем варианте схемы профилактических осмотров (новый приказ Минздрава России, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года) осмотры детского гинеколога/андролога перенесены на 6 лет, когда родители психологически считают, что педиатр "там" уже все тысячу раз видел и зачем опять смотреть.

А груз проблем с репродуктивной системой у ребенка уже может нарастать как снежный ком, и потом будет поздно пытаться отыграть все назад. Ну, и самого ребенка с этого возраста уже следует приучать к мысли о том, что за своим здоровьем нужно следить, нужно ходить к врачам, чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке. И уж точно нужно оставить в прошлом запугивающие фразы: "Перестань баловаться! А то сейчас придет злая тетя-доктор и сделает тебе укол!"

Педиатр — друг ребенка, стоящий на страже его здоровья, а не враг, как пугают некоторые родители. У нас общая цель: вырастить здоровых, максимально развитых детей, которым будет суждено прожить долгую, созидательную и успешную жизнь.