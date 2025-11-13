Как избавиться от зубного камня: безопасные методы

Зубной камень является одной из главных причин воспаления десен, от которого страдает более половины взрослого населения старше 30 лет. Стоматолог Элина Семикитич объяснила, почему образуется зубной камень и как от него избавиться.

Как образуется зубной камень

Зубной камень – это затвердевший зубной налет. Налет формируется на зубах постоянно из бактерий, белков слюны и отмерших клеток слизистой оболочки. Если его своевременно не удалять щеткой, он постепенно насыщается минералами из слюны и твердеет. Процесс превращения мягкого налета в камень обычно занимает около двух суток. Однако, при наличии кровоточивости десен (например, из-за воспаления), этот процесс ускоряется, так как компоненты крови способствуют уплотнению налета.

Опасность зубного камня

Зубной камень может образовываться не только на видимой части зуба, но и под десной. По мере накопления он вызывает "отслоение" десны от зуба, образуя так называемые "карманы". В эти карманы попадает еще больше бактерий, что приводит к воспалению связок зуба и развитию пародонтита – серьезного заболевания. Воспаление десен вызывает кровоточивость, что, в свою очередь, ускоряет образование новых камней. Этот цикл может привести к разрушению тканей, поддерживающих зуб, и окружающей костной ткани, в конечном итоге – к расшатыванию и потере зубов.

Процесс развития пародонтита может занимать от 15 до 20 лет, но прогрессирует быстрее при плохой гигиене, курении, сухости во рту или наличии таких заболеваний, как сахарный диабет. Кроме того, зубной камень разрушает эмаль, повышая риск развития кариеса.

Как распознать зубной камень

Зубной камень обычно имеет желтый или коричневый цвет и виден на зубах, особенно вдоль линии десны и на внутренней поверхности. На ощупь он шершавый. Другие признаки включают: кровоточивость десен при чистке и неприятный запах изо рта.

Как избавиться от зубного камня

Единственный безопасный и эффективный способ удаления зубного камня – это профессиональная чистка у стоматолога. Зубные щетки, нити и отбеливающие пасты не способны справиться с затвердевшими отложениями.

Стоматологи используют ультразвуковые аппараты для дробления твердого камня, после чего очищают поверхность зубов от мягкого налета. Затем эмаль полируется специальными щетками и резинками, чтобы замедлить образование новых отложений.

Можно ли использовать соду или лимон для удаления камня

Нет, эти методы неэффективны и вредны. Сода, будучи абразивной, царапает эмаль, делая ее шероховатой и ускоряя образование нового налета. Лимонная кислота вымывает минералы из эмали, истончая ее.

Как минимизировать риск образования зубного камня

Чистка зубов: Дважды в день, не менее двух минут, чистите зубы правильными движениями – от десны к режущему краю. Зубная нить: Ежедневно используйте нить для удаления налета с боковых поверхностей зубов. Монопучковая щетка: Поможет лучше очистить задние зубы. Рацион питания: Включайте в рацион овощи и фрукты с жесткими волокнами, которые естественным образом помогают очищать зубы, передает дзен-канал "Стоматология ROOTT".