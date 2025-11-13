Ежегодный чекап: какие анализы сдавать каждый год для сохранения здоровья

Профилактика всегда выгоднее лечения. Регулярные медицинские обследования позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность терапии. Какие анализы и проверки стоит проходить ежегодно для своевременного выявления потенциальных рисков?

Общий анализ крови и мочи: Эти базовые тесты дают обширную информацию о состоянии организма. Общий анализ крови покажет уровень гемоглобина, количество лейкоцитов и тромбоцитов, поможет обнаружить воспаления, инфекции, скрытые кровотечения или анемию. Анализ мочи оценит работу почек, выявит наличие сахара (признак диабета), белка (маркер заболеваний почек) и лейкоцитов (указание на инфекцию). Липидный профиль: Этот анализ измеряет уровень общего холестерина, "плохого" (ЛПНП), "хорошего" (ЛПВП) холестерина и триглицеридов. С возрастом увеличивается риск развития атеросклероза и инфаркта, поэтому важно знать свои показатели и своевременно корректировать питание или начинать соответствующее лечение. Уровень глюкозы и HbAс: Измерение уровня сахара в крови натощак и анализ гликированного гемоглобина (отражающий средний уровень сахара за последние месяца) помогут выявить предиабет и диабет. Рекомендуется сдавать оба показателя, так как они дополняют друг друга. Анализ функции печени и почек: Биохимический анализ крови оценит уровень печеночных ферментов (АЛТ, АСТ), билирубина, креатинина и мочевины. Это позволяет обнаружить начальные нарушения в работе этих органов. Уровень витамина D и кальция: Дефицит витамина D и нарушения обмена кальция могут привести к остеопорозу и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Контроль этих показателей особенно важен, если вы мало бываете на солнце. Уровень гормонов (при необходимости): У мужчин старше лет может наблюдаться снижение уровня тестостерона. При появлении таких симптомов, как снижение либидо, усталость, набор веса или депрессия, стоит сдать соответствующий анализ. При проблемах с щитовидной железой врач назначит анализ на ТТГ. ПСА (простатспецифический антиген): Этот маркер помогает выявить рак предстательной железы на ранней стадии. Рекомендуется ежегодно сдавать после лет, а при наследственной предрасположенности – раньше. Анализ кала на скрытую кровь: Всем мужчинам старше лет рекомендуется проходить эту проверку раз в год. Она помогает обнаружить полипы и опухоли кишечника до появления каких-либо симптомов. Измерение артериального давления и ЭКГ: Врач измерит артериальное давление и снимет электрокардиограмму для оценки работы сердца. Желательно также регулярно (ежемесячно) измерять давление в домашних условиях. ЭКГ позволяет выявить аритмии и ишемические изменения. Осмотр глаз и зубов: Ежегодный визит к офтальмологу поможет выявить глаукому, катаракту и ранние нарушения сетчатки. Стоматолог проверит состояние зубов и десен, удалит налет и выявит кариес.

В зависимости от индивидуального состояния здоровья врач может назначить дополнительные исследования, такие как колоноскопия (обычно каждые десять лет после 50), денситометрия (для диагностики остеопороза), УЗИ щитовидной железы, внутренних органов или сосудов, передает дзен-канал "Доктор Колосова".