Мужчинам после 50 лет рекомендовали обязательно сдать один анализ

Врач общей практики Самир Сангви заявил, что мужчинам после 50 лет надо обязательно сдать один анализ. Его слова передает Daily Mirror.

© Кадр из фильма

Сангви обратил внимание на тот факт, что многие мужчины избегают проверять здоровье простаты, опасаясь ректального осмотра. Однако, по его словам, для диагностики достаточно сдать анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) и при необходимости пройти МРТ. Особенно важно делать это после 50 лет, поскольку в этом возрасте риск развития заболевания повышается.

Сангви рекомендовал регулярно проходить профилактику, а не дожидаться характерных симптомов рака простаты, поскольку их появление означает, что опухоль настолько увеличилась в размерах, что начала сдавливать уретру.

Ранее уролог-андролог Дмитрий Биленко рассказал, что на рак простаты может указывать учащенное мочеиспускание. Но, по его словам, этот же симптом бывает при десятке других заболеваний: цистит, уретрит, пиелонефрит, почечная недостаточность, мочекаменная болезнь и инфекции, передающиеся половым путем.