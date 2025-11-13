Специалист посоветовал способ профилактики внебольничной пневмонии

Наиболее эффективной профилактикой внебольничной пневмонии является прививка, в РФ доступна вакцинация и от гриппа, и от пневмококковой инфекции. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил ТАСС, что заболеваемость внебольничной пневмонией в РФ растет и составляет 629 случаев на 100 тыс. населения.

«Наиболее эффективным способом профилактики внебольничной пневмонии является вакцинация. В Российской Федерации доступна как вакцинация против гриппа, так и против пневмококковой инфекции. Вакцинация против пневмококковой инфекции проводится детям, а также взрослым относящимся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания)», — сказал он.

По его словам, частой причиной развития внебольничной пневмонии является пневмококковая инфекция, по оценкам она составляет от 30 до 90% случаев. Кроме того, внебольничная пневмония является одним из частых осложнений гриппа.

Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у детей до пяти лет, лиц пожилого возраста и при наличии сопутствующих заболеваний, в особенности у пациентов с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболевания или иммунодефицитными состояниями.