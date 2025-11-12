Определен способ тренировки мозга для здоровой старости

Для здоровой старости нужны тренировки мозга с молодого возраста, рассказала невролог Элен Мхитарян. Способы тренировать мозг она назвала в беседе с KP.RU.

Мхитарян назвала идею решать кроссворды и головоломки хорошей, однако подчеркнула, что важно постоянно усложнять задания, переходя от простых к более сложным.

«А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель, что у вас может быть определенная проблема с функциями мозга», — предупредила невролог.

Также она порекомендовала найти интеллектуальное занятие, которое приносит удовольствие, например, музыку, языки или шахматы, и решать задачки по математике и логике. Для начала подойдут простые задания, отметила Мхитарян. Врач также заверила, что чем больше уделять времени занятиям, тем лучше будет память.

Ранее врач-невролог Ольга Соколова подсказала, как восстановить мозг без лекарств. По ее словам, для умственной деятельности полезно первые полчаса после пробуждения проводить без телефона.