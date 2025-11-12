Врач объяснил, почему витаминные комплексы не приносят нужного эффекта

В аптеках и магазинах представлен широкий ассортимент витаминно-минеральных комплексов. Однако их эффективность часто не соответствует ожиданиям. По словам Андрея Скального, кандидата медицинских наук и специалиста по микроэлементам, главная причина низкой результативности — несбалансированный состав. В некоторых комплексах одни элементы содержатся в избытке, а другие — в недостатке, что снижает общую эффективность.

© РИА Новости

Универсальные добавки, разработанные с учетом пола и возраста, не всегда удовлетворяют индивидуальные потребности. Скальный подчеркнул важность совместимости компонентов. Некоторые из них могут мешать усвоению друг друга. Например, кальций ухудшает усвоение цинка и железа.

Он отметил в беседе с life.ru, что чтобы витамины усваивались максимально эффективно, нужно соблюдать определенные условия. Водорастворимые витамины лучше принимать натощак или за 30–60 минут до еды. Жирорастворимые витамины усваиваются лучше во время или после приема пищи. Водорастворимые витамины быстро выводятся из организма, а жирорастворимые могут накапливаться. При длительном приеме это может привести к токсичности. Особенно это касается витаминов A и D, предупредил эксперт.

Скальный также напомнил о возможных аллергических реакциях. Он рассказал о ребенке-спортсмене, у которого после приема витаминов возник дисбаланс. Врач рекомендовал проводить комплексное обследование уровня витаминов и минералов перед началом приема добавок. Это поможет разработать индивидуальную схему.

Такой подход позволит точно определить потребности и подобрать персональный набор витаминов, минералов и аминокислот. Это обеспечит максимальную эффективность от приема, заключил Скальный.