Определены продукты, которые точно повышают риск развития рака

Диетолог Николь Эндрюс в своих социальных сетях заявила, что пища, за исключением двух продуктов, не влияет на появление и рост раковых клеток. На пост специалистки обратило внимание Daily Mirror.

Эндрюс подчеркнула, что сахар, мучные изделия, растительные масла и пищевые добавки не влияют на развитие онкологических заболеваний. Единственными продуктами, достоверно повышающими риск рака, она назвала алкоголь и переработанное мясо.

«Переработанное мясо — это хот-доги, мясные деликатесы, сосиски, бекон, то есть все что готово к употреблению и может долгое время храниться в холодильнике. Даже небольшое количество этих продуктов увеличивает риск рака кишечника», — объяснила диетолог.

Также Эндрюс призвала сократить потребление алкоголя, а лучше совсем от него отказаться. По ее словам, расщепляясь в организме, спиртное провоцирует как минимум семь видов рака, среди которых рак кишечника и рак молочной железы.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг распространенный миф о том, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, люди, злоупотребляющие спиртными напитками, более восприимчивы к инфекциям и чаще болеют тяжелыми кожными заболеваниями.