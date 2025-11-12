Почему осенью и зимой важно пить достаточно воды?

Летом мы чаще испытываем жажду и пьем больше воды. В холодный сезон пить простую воду не так хочется и, как многие думают, не так важно. На самом деле организм и в осенне-зимний период нуждается в воде: для профилактики обезвоживания и респираторных инфекций ее следует пить в достаточном количестве.

Об этом рассказала Надежда Подкорытова, главный врач-терапевт, генеральный директор ИНВИТРО-Урал.

Врач объяснила, что осенью и зимой организм не так явно посылает сигналы о жажде, но риск обезвоживания сохраняется и в холодный период. Отопительные системы забирают влагу не только из воздуха, но и у организма человека. В результате может появляться ощущение сухости и стянутости кожи. Кроме того, из-за обилия теплой одежды человек может потеть и терять таким образом жидкость. Поэтому, для профилактики обезвоживания, осенью и зимой нужно также тщательно следить за питьевым режимом.

У человека, который пьет достаточно воды, меньше риска заболеть ОРВИ. Это связано с тем, что вода принимает участие во всех процессах метаболизма, помогает вывести из организма ненужные вещества. Если пить мало, слизистые оболочки дыхательных путей могут пересушиваться и местные защитные механизмы могут ослабевать, из-за чего вирусам становится легче попасть в организм.

Холодная, ветреная погода на улице и нагретый воздух в помещении негативно сказываются на качестве кожи. Следует помнить, что ее увлажнение зависит не только от использования кремов, но и от насыщения организма достаточным количеством влаги.

Нехватка воды может сопровождаться такими проявлениями: усталостью, сонливостью, жаждой, сухостью слизистых оболочек, уменьшением количества мочи, снижением эластичности кожи.