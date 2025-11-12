Перечислены самые полезные для сердца продукты

Терапевт Пивоварова назвала продукты, богатые калием
Для здоровья сердца необходимо включить в рацион продукты, богатые калием. Помимо прочего правильную работу сердца помогает обеспечить магний. Терапевт Оксана Пивоварова назвала продукты, богатые этими микроэлементами.
Для того, чтобы сердце работало без сбоев, необходимо обеспечить его калием и магнием. Это важные микроэлементы, которые помогают избежать дистрофии миокарда.
В разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова подчеркнула важность употребления абрикосов, бананов, земляники и смородины. Эти фрукты и ягоды содержат много калия, как и орехи, печень и молочные продукты.
При дефиците магния врач посоветовала включить в рацион бобовые, морковь, клубнику, авокадо и гречневую, овсяную и пшеничную каши.
Улучшить сократительную функцию и снизить уровень «плохого» холестерина помогут жирные кислоты. Поэтому в меню должны присутствовать лосось, тунец и оливковое масло.
Что касается мясных продуктов, по словам Пивоваровой, важно употреблять говядину, телятину, кролика и курицу.
