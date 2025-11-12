Врач назвала варианты тренировок памяти для всех возрастов

Тренировать память нужно не только пожилым, но и молодым людям, для этого, например, можно решать кроссворды и головоломки и постепенно усложнять задачи. Об этом kp.ru рассказала заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян.

«Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память. Если какой-то из вариантов занятий вам совсем не нравится, это совсем не ваше, то не заставляйте себя, а попробуйте что-то другое», — отметила врач.

По ее словам, можно также найти интеллектуальное занятие, которое принесет удовольствие. Это могут быть музыка, языки или шахматы. Еще один способ тренировки памяти — решение задач по математике и логике. Мхитарян уточнила, что для начала подойдут простые задания.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего до этого выяснили, что всего за семь дней интенсивных занятий медитацией и осознанными практиками у участников эксперимента изменились показатели работы мозга и биохимический состав крови.