Названа еда, повышающая сахар до опасной высоты

Некоторые полезные на первый взгляд продукты воздействуют на сердечно-сосудистую систему и здоровье в целом хуже, чем добавленный в чай сахар или порция жирная свинины, полагают некоторые специалисты.

Как передает Daily Mail, ссылаясь на экспертов, лучше иногда отдать предпочтение стейку, выпить утром чай с сахаром, нежели регулярно есть на завтрак хлопья, изо дня в день готовить на обед и ужин белый рис, картошку и устраивать перекусы экзотическими фруктами.

"На самом деле настоящие злодеи - это те самые продукты, которые вы, ни о чем не подозревая, едите целый день", - считает эксперт по питанию, автор книги "Переносимость сахара" Стив Беннетт.

По его словам, тарелка кукурузных хлопьев оказывает такое же воздействие на уровень сахара в крови, как и более восьми чайных ложек сахара. Провоцирует скачки сахара и привычный рис, отметил он. Впрочем, это не значит, что от продукта надо отказаться, добавил Беннетт. Это же касается и картошки.

Специалист по питанию посоветовал начинать трапезу с употребления клетчатки. Например, с листовой зелени.

"Затем переходите к жирам и белкам, а уже потом - к углеводам. Это поможет минимизировать скачки сахара в крови", - добавил Беннетт.

Он также напомнил, что многие тропические фрукты - манго, ананасы, переспелые бананы - слишком сладкие. Поэтому их лучше оставить на десерт - есть уже после основного приема пищи. Для здорового перекуса лучше подойдет горсть орехов.