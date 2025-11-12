Почему опасно резко сбрасывать вес и с какой скоростью правильно худеть

Почему экстремальная худоба снова в моде?

Идеалы красоты все время меняются: в Древнем Египте боготворили стройных женщин атлетического телосложения, в античности воспевали девушек с естественными формами, в эпоху Средневековья красавицами считались бледные и худые, а в период Ампира — слабые и изящные. Причем в России долгое время почитали полноту — в ней видели признак достатка. Наконец, в XX веке в моду окончательно вошли стройные и подтянутые фигуры. А в 1990-х подиумы захватил «героиновый шик»: он воспевал экстремальную худобу вплоть до болезненного и истощенного вида и гламуризировал наркотическую зависимость.

Так в обществе постепенно сформировалась культура фэтшейминга — стигматизации и дискриминации полных людей. Противостоять ей пытаются сторонники бодипозитива. Они пропагандируют равное отношение к людям, независимо от размера их тела, цвета кожи и физических возможностей. На 2010-е пришелся расцвет этого движения: на Западе активно велись дискуссии о репрезентации полных людей, многие модные дома, например, Victoria’s Secret, стали звать на показы plus-size моделей, а компания Mattel выпустила полную куклу Барби.

А в 2023 году мир подсел на Ozempic — препарат для диабетиков, который стали массово использовать для похудения без диет, тренировок и самоограничений. Говоря простыми словами, Ozempic снижает аппетит: человек дольше остается сытым, наедается маленькими порциями, и потому легко и быстро теряет лишний вес. Популярность препарата, особенно среди артистов и блогеров (стоит лекарство недешево), была настолько велика, что ведущий церемонии премии «Оскар» Джимми Киммел даже вставил шутку о нем в свою вступительную речь:

«Все выглядят так здорово. Когда я оглядываю эту комнату, я не могу не задаться вопросом:"Подходит ли мне Ozempic?"»

На Ozempic похудела и известная американская телеведущая Опра Уинфри, которая боролась с лишним весом протяжении всей своей карьеры, с 1970-х: то поправлялась, то худела, постоянно сидела на диетах и даже морила себя голодом. В 2023 году, когда Ozempic вошел в моду, она заявила, что отказалась его принимать — якобы уколы были бы слишком легким способом решения проблемы. А спустя время журналистка все-таки призналась: она тоже использует препараты, чтобы достичь желаемого веса в 72 килограмма. На инъекциях для диабетиков похудели также певица Келли Кларксон, актрис Вупи Голдберг, глава Tesla Илон Маск и даже российская телеведущая Анна Семенович — благодаря аналогу Ozempic, она сбросила 7 килограммов.

В конце концов популярность и доступность Ozempic и его аналогов сильно подкосила авторитет приверженцев бодипозитива: многие селебрити, которые вчера пропагандировали любовь к своему телу в любом размере, сегодня делают инъекции и худеют, не прикладывая усилий. Доступность препарата для обеспеченных трендсеттеров и ностальгия по моде 1990-х и 2000-х (Y2k) окончательно убила тренд на бодипозитив. Согласно последнему отчету Vogue Business, только 0,3 процента образов на показах были презентованы на моделях размера «плюс».

Эту тенденцию стали фиксировать еще в 2022 году (как раз когда Ozempic только начал покорять голливудский Олимп). Открытая и прозрачная одежда, которая не уходит из модных трендов уже несколько сезонов, требует стройного тела. А стройное тело требует радикальных мер.

Действительно ли резкое похудение вредно?

Культуру экстремальной худобы и похудения любой ценой поддерживают и соцсети. Не так давно ученые исследовали более тысячи популярных TikTok-видеороликов по 10 популярным хэштегам, связанным с фитнесом и питанием. В них блогеры делились своими привычками и рецептами, которые якобы позволяют быть стройными и здоровыми. Только вот сами блогеры в подавляющем большинстве не были экспертами по питанию и тем более не имели медицинского образования, а потому их советы едва ли можно назвать достоверными. Более того, предлагаемые ими диеты не имеют ничего общего с правильным питанием и здоровым снижением веса.

Большая часть контента была направлена на то, чтобы достичь определенного размера одежды или похудеть на сколько-то килограммов. Например, среди роликов были такие заголовки: «Худею на 5 килограммов за неделю» или «Делайте эти пять упражнений и быстро сбросите 7 килограммов». Исследователи пришли к выводу, что подобный контент о питании токсичен, особенно для подростков: засилье роликов с посылом «единственный идеал красоты — это стройность» может способствовать расстройствам пищевого поведения и неудовлетворенности своим телом.

Если верить вирусным роликам и рекламе в интернете, быстрая потеря веса может показаться чем-то легким и приятным. Однако это не так, предупреждают ученые и врачи: резкое похудение чревато недостатком полезных элементов, гормональным дисбалансом, нарушениями менструального цикла, постоянной усталостью, головной болью и другими неприятными последствиями разной степени серьезности.

Какие бывают методы быстрого похудения?

Кроме чудодейственных инъекций, есть и более классические программы экспресс-похудения. Обычно они предполагают, что выполняющий их человек теряет в неделю более килограмма веса. Вот самые распространенные предложения для быстрого похудения, которые можно найти в интернете.

Голодные диеты. Такой «план питания» предполагает именно то, что указано в его названии: голодание и строгое ограничение в продуктах. Например, хип-хоп певица Бейонсе популяризовала так называемую «мастер-чистку»: соковую диету, на которой она сбросила 9 килограммов за две недели. Эта диета предполагает 10-дневное голодание на соках и полный отказ от твердой пищи. А российская певица Лариса Долина еще в 2000-х утверждала, что худеет благодаря обезжиренному кефиру — на такой диете якобы можно сбросить 7 килограммов за семь дней. Кроме кефира, пять-шесть раз в день по диете Долиной нужно есть отварной картофель, сметану, творог, отварную курицу, яблоки и чернослив — по продукту в день. Причем два дня из семи предполагают полный отказ от твердой пищи.

Таблетки для похудения и пищевые добавки. Маркетологи обещают потерю веса за счет современных лекарств, которые якобы блокируют усвоение питательных веществ, зато ускоряют метаболизм и сжигают жир. К этой же категории можно отнести препараты вроде Ozempic — в мире у него множество аналогов.

Низкокалорийные диеты. Они предполагают, что человек жестко соблюдает дневную норму потребления белков, углеводов и жидкости. В отличие от голодных диет, низкокалорийные действительно имеют доказанную эффективность. Но проводить их нужно только по рекомендации врача и только под наблюдением — обычно такие планы питания назначают перед операциями по снижению веса. Кроме того, сроки подобных диет тоже жестко ограничены — их рекомендуют соблюдать 12 недель или меньше.

Кремы. Средства, якобы заменяющие поход в спортзал или диету, можно найти на полках почти любого супермаркета. И тем не менее это не значит, что они эффективны: похудательные кремы, скрабы и даже пластыри не помогут снизить вес.

Почему голодные диеты на самом деле не помогают?

На первых порах соблюдение строгой диеты действительно может дать какие-то результаты. Но в конечном итоге такой образ питания наоборот приводит к еще большему лишнему весу. Почему так происходит?

Во-первых, жесткие диеты сложно соблюдать. Если человек всю жизнь питался как хотел, но внезапно решил есть только огурцы и вареную курицу — его организму это точно не понравится. В результате такая диета обернется срывами, перееданиями, а в худшем случае — резким набором веса и расстройствами пищевого поведения. Одно из самых жестких последствий, к которым ведут строгие диеты, — это анорексия и булимия.

Во-вторых, при резком сокращении калорийности рациона организм включает режим метаболической адаптации. То есть он старается восстановить массу тела, чтобы выжить, а для этого замедляет все свои процессы и старается тратить минимум калорий на жизнедеятельность. Это значит, что через некоторое время (неделю, месяц или несколько месяцев) мозг адаптируется, и диета просто перестанет приносить результат. Более того, организм хранит память о предыдущем неудачном опыте похудения, а потому смена диеты не поможет — мозг снова поймет, что его морят голодом, и включит все тот же режим.

В-третьих, резкое сокращение калорийности рациона и отказ от привычных продуктов может привести к потере мышечной массы, а не жировой. Дело в том, что мозг считает жировую ткань важнейшей в организме, ведь в ней можно хранить запасы на черный день. И когда этот период голодания (диеты) настает, вместо жира организм начинает сжигать мышцы. В результате вес снижается, а жировая масса никуда не уходит.

В-четвертых, для поддержания диеты и сохранения минимального веса нужно изменить пищевые привычки. Для этого, в первую очередь, следует разобраться с причинами переедания. А во вторую, научиться формировать свой рацион из вкусных и полезных продуктов.

Как резкая потеря веса отражается на здоровье?

Похудение — это всегда стресс для организма, особенно если речь идет о резком исключении из рациона целых групп продуктов. У каждого способа быстро сбросить вес есть свои побочные эффекты. Прежде чем пробовать так похудеть, следует ознакомиться с последствиями: как правило, они нивелируют весь позитивный эффект от похудения.

Обвисшая кожа. Инъекции для снижения веса не всегда приводят исключительно к позитивным метаморфозам. Например, один из побочных эффектов похудательных препаратов получил название «оземпиковое лицо»: он выражается в обвисании, потускнении и быстром старении кожи. Это происходит из-за того, что лицевой подкожный жир после уколов уходит, а растянутая им кожа остается. То же самое может произойти с ягодицами, грудью и животом. В таком случае нужно будет или вставлять импланты, чтобы вернуть нужным частям тела прежний объем, или избавляться от излишков кожи.

Резкое похудение может спровоцировать и выпадение волос. Что еще ведет к облысению и как с ним бороться, выяснили эксперты Сберегаем вместе.

Дефицит витаминов и минералов. Длительные кетогенные диеты, предполагающие экстремальное снижение потребления углеводов, в первую очередь бьют по балансу витаминов и минералов. Например, те, кто долго соблюдает диету Аткинса, подвержены риску дефицита тиамина, фолиевой кислоты, витамина C и цинка. Дефицит фолиевой кислоты, в свою очередь, связан с когнитивными нарушениями, деменцией и депрессией, дефицит цинка — с плохой свертываемостью крови, а дефицит витамина C — c усталостью, мышечными спазмами и воспалением десен.

Дефицитами может обернуться и вегетарианская диета. Многие, чтобы похудеть, отказываются от мяса и продуктов животного происхождения — ведь именно они отвечают за высокую калорийность рациона. Если долго придерживаться такой диеты и не следить за балансом микроэлементов в организме, можно столкнуться с анемией, усталостью и снижением костной плотности — а это, в свою очередь, увеличивает риски развития остеопороза. Для детей подобные ограничения чреваты задержками роста.

К хроническому дефициту могут привести и операции для снижения веса: резекция желудка или желудочное шунтирование. Анатомические изменения после подобного вмешательства способны сохраняться на всю жизнь, а из-за них нарушается всасывание в кровь железа, витамина В12, меди и кальция.

Болезни ЖКТ. Считается, что голодание по какому-то определенному расписанию (а схем существует очень много) улучшает обмен веществ и помогает контролировать уровень сахара в крови. Тем не менее, если практиковать интервальное голодание дольше месяца, оно может привести к головным болям, вялости, головокружению, гипогликемии и дисбалансу электролитов. А в худшем случае — к гастриту, язве желудка и нарушению репродуктивной функции. К проблемам с ЖКТ приводят и диеты на соках: из-за них организм не получает достаточно клетчатки и не может поддерживать микрофлору кишечника в здоровом состоянии.

Кроме того, все, кто худеет на 1,5 килограмма в неделю и более, подвержены риску образования желчных камней. Когда жир сжигается, печень выделяет в желчь холестерин. И если его концентрация будет слишком высокой, желчь превратится в камни.

Нарушения психики. Быстрая потеря веса наносит удар по нервной системе — даже если цифры на весах поднимают настроение. Дело в том, что дефицит питательных веществ вызывает дисбаланс серотонина, дофамина, окситоцина, кортизола и лептина. Из-за этого возникают частые перемены настроения, человек становится раздражительным. В конце концов ограничения в питании могут вызвать депрессию, тревожность, компульсивное переедание и одержимость едой.

Как похудеть без вреда?

Конечно, это не значит, что худеть теперь нельзя совсем. Тем не менее, подходить к снижению веса следует серьезно: постепенно вводить в свою жизнь полезные привычки и менять план питания.