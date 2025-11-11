Перечислены простые способы сжечь жир на бедрах

Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам фитнес-эксперта, так называемые «ушки» на внешней стороне бедра являются генетической проблемой, которая чаще всего может усугубиться из-за некорректной тренировочной программы и неправильного питания. В связи с этим она объяснила, что избавиться от них можно только с помощью подхода, включающий силовые и кардиотренировки, работу с осанкой, а также рациональное питание и процедуры, направленные на устранение отечности.

Юркова отметила, что в тренировочном плане должны преобладать упражнения с акцентом на тазобедренные суставы, голеностоп и поясничный отдел спины. Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на функциональные упражнения с концентрацией на проработку ягодичных мышц. Например, ягодичный мост, отведение бедра на тренажере или с резинкой, становая тяга.

«Многоповторный метод силовых упражнений — отличная методика. При комплексном тренинге первые результаты можно увидеть через один-полтора месяца регулярных занятий спортом и процедур», — подчеркнула собеседница издания.

