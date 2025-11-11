Назван идеальный возраст для первой колоноскопии

Россиянам назвали идеальный возраст для первой колоноскопии
Чтобы выявить рак кишечника на ранней стадии, необходимо регулярно проходить колоноскопию, заявил онколог Владимир Ивашков. Идеальный возраст для первой такой процедуры он назвал россиянам на своем YouTube-канале.
По словам Ивашкова, первую колоноскопию необходимо сделать в 45-50 лет. При этом если у человека имеется синдром Линча, генетическая мутация, повышающая риск развития этого типа рака, то ему нужно обратиться в больницу для проведения исследования уже в 25 лет, пояснил врач.
Он добавил, что колоноскопию достаточно делать один раз в год. При этом специалист подчеркнул, что процедура является довольно неприятной. Ивашков добавил, что для диагностики рака кишечника может также использоваться анализ кала на скрытую кровь.
