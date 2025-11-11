Икру каких видов рыб ни в коем случае нельзя есть

Некоторые речные рыбы таят опасность. И проблема не в их мясе, а в икре и брюшных плёнках, где накапливаются биологические вещества. Поэтому даже термическая обработка спасает не всегда.

Усач. В икре этой рыбы, как показывают исследования, содержатся гемолитически активные липидные фракции. Они разрушают клетки, раздражают слизистые. Поэтому лучше всего сразу же убрать эту икру вместе с внутренностями.

Маринка. У этой рыбы токсичны как икра, так и брюшная плёнка. При употреблении солёной или недопечённой икры уже через 1-2 часа возникают такие симптомы, как спазмы, тошнота, слабость, понос. Большие дозы могут привести к судорогам и дыхательным расстройствам.

Осман. Мясо этой рыбы съедобно, а вот икра и внутренние органы токсичны. Об этом говорится в региональных описаниях фауны Кыргызстана и Тянь-Шаня. Обитает осман в горных реках и озёрах Центральной Азии.

