Простывшим россиянам дали совет относительно обтирания водкой

Педиатр Дмитрий Молодой призвал не снижать температуру при простуде с помощью обтирания уксусом или водкой. Об этом популярном у россиян народном методе он высказался в своем Telegram-канале.

Молодой предупредил, что обтирание водкой или уксусом является не только неэффективным, но и опасным. Побочными эффектами этого метода он назвал усиление интоксикации, аллергические реакции и увеличение риска возникновения ларингита.

«Напомню, сейчас обтирание практикуется теплой водой (39-40°C) при температуре выше 40°C и полном отсутствии признаков озноба. Является вспомогательным методом и практически никогда не используется самостоятельно. Основной — прием жаропонижающих», — добавил врач.

