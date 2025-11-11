Сомнолог Гаврилова объяснила, почему дремать по пути на работу полезно

Вечерняя Москва

Подремать в общественном транспорте пару минут может быть полезно. Такое может происходить при хроническом дефиците сна, рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

Сомнолог рассказал, что полезно делать по пути на работу
© Вечерняя Москва
«Учитывая, что в большинстве своем жители мегаполиса в будни не высыпаются и отсыпаются на выходных, это даже полезно. Потому что мозг так добирает время, которое он не поспал ночью. В то же время это может быть симптомом заболеваний, когда человек отключается при любом удобном случае», — сказала специалист.

Сомнолог уточнила, что так происходит, когда человек поздно ложится и рано встает, особенно из-за дедлайнов. В этом случае организм компенсирует это дремотой по пути на работу, сообщает РИАМО.

Мелатонин пользуется большой популярностью у россиян. Жители РФ потратили на препарат почти 4,5 миллиарда рублей в 2025 году. Многие люди начинают прием мелатонина, следуя советам друзей, не консультируясь с врачом. Кардиолог Грант Карапетян подчеркнул негативное отношение к подобной практике.