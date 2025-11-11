Сомнолог рассказал, что полезно делать по пути на работу

Подремать в общественном транспорте пару минут может быть полезно. Такое может происходить при хроническом дефиците сна, рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

«Учитывая, что в большинстве своем жители мегаполиса в будни не высыпаются и отсыпаются на выходных, это даже полезно. Потому что мозг так добирает время, которое он не поспал ночью. В то же время это может быть симптомом заболеваний, когда человек отключается при любом удобном случае», — сказала специалист.

Сомнолог уточнила, что так происходит, когда человек поздно ложится и рано встает, особенно из-за дедлайнов. В этом случае организм компенсирует это дремотой по пути на работу, сообщает РИАМО.

