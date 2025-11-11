Кето-диета, или диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, остается на слуху у многих, несмотря на ее контроверсионный статус. Этот подход к питанию завоевал популярность среди биохакеров и людей, стремящихся быстро сбросить лишний вес.

Тем не менее, данный метод питания вызывает множество споров, и его безопасность подвергается сомнению. Мария Молоствова рассказала RuNews24.ru об основных аспектах кето-диеты, о ее потенциальных последствиях для здоровья.

Кето-диета основана на принципе ограничения углеводов, чтобы запустить кетоз — процесс, при котором организм начинает использовать жиры в качестве основного источника энергии. Несмотря на множество исследований, которые указывают на возможность применения кето-диеты для лечения некоторых заболеваний, новые данные показывают, что длительное применение этого подхода может значительно сократить продолжительность жизни. В частности, одно из последних исследований утверждает, что такое питание может увеличить риск смерти на 40%. Это вызывает серьезные опасения, особенно среди женщин, для которых есть значительные противопоказания к этому режиму питания.

Кето-диета действительно показала свою эффективность в лечении некоторых заболеваний, таких как эпилепсия. Однако многие, кто начинает следовать этой диете, не понимают ее настоящей сути и, по сути, выбирают безуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и белков, что больше соответствует LCHF-диете (Low Carb, High Fat).

Истинное соотношение нутриентов на кето-диете составляет: 15-20% белков, 75-80% жиров и 5% углеводов. При этом в своем исследовании он сообщает об увеличении числа запросов на восстановление здоровья после использования кето-диеты, так как многие теряют контроль над своим весом после изменения режима питания.

Важно помнить, что быстрое похудение, которое достигается с помощью диеты, часто является временным. В случае с кето-диетой, изменения в метаболизме могут вызвать инсулинорезистентность и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, у диабетиков-1 возникает риск диабетического кетоацидоза, который может наступить из-за слишком высокого уровня кетонов в крови.

«Кето-диета может стать угрозой даже для здоровых людей», — подчеркивает Молоствова, обращая внимание на необходимость учета индивидуальных особенностей здоровья каждого человека.

Кето-диета может привести к ряду побочных эффектов, таких как уменьшение энергетических запасов, головокружение, изменения в психическом состоянии и потеря мышечной массы. Для женщин она может влиять на гормональный фон и здоровье репродуктивной системы.

Кроме того, подводя итоги своих наблюдений, эксперт отмечает, что отсутствие углеводов в рационе может усугубить состояние здоровья у людей с различными хроническими заболеваниями, такими как гипертония и заболевания печени.

Как показывает практика и мнение экспертов, кето-диета не является универсальным решением для всех. Хотя она может оказаться эффективным способом лечения определенных заболеваний, ее потенциальные риски не должны игнорироваться. Мария Молоствова призывает людей, практикующих кето-диету, быть осторожными и не путать ее с другими низкоуглеводными подходами к питанию.

В конечном итоге, важно отметить, что питание при диабете любого типа не подразумевает полного отказа от углеводов; они должны находиться в рационе в разумных пределах. Прежде чем принимать решение о переходе на кето-диету, каждому стоит проконсультироваться с врачом и рассмотреть все возможные риски и противопоказания. Помните, что здоровье — это не тренд, а основной приоритет каждого из нас.