В чем польза зизифуса для здоровья

На трассе между Ростовом-на-Дону и Сочи можно увидеть необычный указатель с надписью: «Зизифус лечит гипертонию». Сначала может показаться, что это имя местного лекаря-отшельника, но на самом деле это название экзотического растения, которое успешно прижилось в российских садах.

Речь идет о зизифусе, или китайском финике. Это декоративное дерево родом из Китая. Его цветы — отличные медоносы, а плоды можно есть свежими или сушеными. В сушеном виде они сильно напоминают финики, за что растение и получило свое второе название, отмечает автор канала «Планетяне».

В китайской медицине зизифус действительно используют для нормализации давления и как успокоительное средство. Но самые интересные данные получены из современных клинических исследований. Оказалось, что вещества в составе этого фрукта защищают клетки гиппокампа — области мозга, отвечающей за перенос воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную — от окислительного стресса, вызванного употреблением алкоголя.

Проще говоря, зизифус может помочь восстановить пробелы в памяти после бурного застолья. Так что это растение не только украсит сад, но и может оказаться весьма полезным в хозяйстве.