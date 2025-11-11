Женщинам в менопаузе назвали приятный способ укрепить здоровье

Психолог Ана Ломбардия заявила, что женщины в менопаузе могут укрепить здоровье, если будут мастурбировать. Об этом она рассказала в беседе с изданием 20minutos.

«Регулярная мастурбация помогает уменьшить проявления менопаузы. Эти изменения касаются как физических, так и психологических симптомов», — отметила Ломбардия.

По ее словам, самоудовлетворение в этот период приводит к снижению усталости, исчезновению проблем со сном и перепадов настроения.

В свою очередь, гинеколог Мириам Аль-Адиб добавила, что мастурбация способствует выделению естественной смазки и улучшает кровообращение в области малого таза. Кроме того, она стимулирует выработку дофамина и эндорфинов — нейромедиаторов, связанных с ощущением благополучия и хорошего настроения. Среди других преимуществ этого занятия врач выделила улучшение работы нервной и иммунной систем, поддержание эластичности стенок влагалища и предотвращение вульвовагинальной атрофии.