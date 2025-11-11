Какие закуски помогут вам нарастить мышцы после 50 лет

После 50 лет лучший способ сохранить и нарастить мышечную массу - это есть белок. Об этом сказала Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный спортивный диетолог. Помогут увеличить потребление белка специальные полезные перекусы.

Греческий йогурт с орехами или семенами. Этот перекус даст вам 18–20 г и полезные жиры - всё, что нужно вашим мышцам.

Творог с фруктами. Казеиновый белок усваивается медленно и способствует восстановлению мышц за ночь или после обеда.

Яйца вкрутую с овощами. Это удобный полноценный белок и богатая питательными веществами клетчатка.

Тунец или лосось с цельнозерновыми крекерами. Вместе с ними вы получите белок и омега-3. Эти вещества уменьшают воспаление и ускоряют восстановление.

Протеиновый смузи. Это простой способ получить 20–25 г белка.

Эдамаме или жареный нут. Они содержат растительный белок и клетчатку для сытости.

Сырная палочка с миндалём или дольками яблок. Этот сбалансированный перекус сочетает белки, полезные жиры и углеводы, благодаря чему вы получите стабильный приток энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.