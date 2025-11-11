Творог с фруктами и другие закуски, которые помогут вам нарастить мышцы после 50 лет

Ferra.ru

После 50 лет лучший способ сохранить и нарастить мышечную массу - это есть белок. Об этом сказала Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный спортивный диетолог. Помогут увеличить потребление белка специальные полезные перекусы.

Какие закуски помогут вам нарастить мышцы после 50 лет
©  Ferra.ru

Греческий йогурт с орехами или семенами. Этот перекус даст вам 18–20 г и полезные жиры - всё, что нужно вашим мышцам.

Творог с фруктами. Казеиновый белок усваивается медленно и способствует восстановлению мышц за ночь или после обеда.

Яйца вкрутую с овощами. Это удобный полноценный белок и богатая питательными веществами клетчатка.

Тунец или лосось с цельнозерновыми крекерами. Вместе с ними вы получите белок и омега-3. Эти вещества уменьшают воспаление и ускоряют восстановление.

© Shutterstock

Протеиновый смузи. Это простой способ получить 20–25 г белка.

Эдамаме или жареный нут. Они содержат растительный белок и клетчатку для сытости.

Сырная палочка с миндалём или дольками яблок. Этот сбалансированный перекус сочетает белки, полезные жиры и углеводы, благодаря чему вы получите стабильный приток энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.