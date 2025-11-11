Психолог Зиновьева рассказала об "эпидемии" бессонницы в России

Россияне стали чаще покупать снотворное в аптеках. Психолог Дина Зиновьева объяснила, почему страна живет в режиме недосыпа.

© Vse42.ru

В аптеках продажи снотворных подскочили почти в полтора раза. Бессонница постепенно превращается в привычку национального масштаба: за год спрос вырос на 60%. Люди пытаются найти "таблетку покоя", но вместо спокойного сна получают зависимость, заторможенность и тревогу, которая возвращается уже утром.

Психологи объясняют, что сон – первый, кто сдается под натиском переживаний. Многие люди сейчас сталкиваются с хронической тревожностью и ощущением постоянной угрозы. Также на проблемы со сном влияют нестабильная экономика, нескончаемый поток новостей и привычка зависать в телефоне до глубокой ночи. Мозг, который круглые сутки ждет "плохих новостей", просто не умеет выключаться.

Кандидат психологических наук из Волгограда Дина Зиновьева напоминает, что все дело в нашей биохимии и в мозге, который работает как неутомимый ночной сторож.

– Наше тело управляется древней системой мозга, отвечающей за страх и выживание. Когда человек постоянно получает сигналы об опасности, активируются структуры, которые включают панику и тревогу. Организм буквально отказывается спать, чтобы контролировать происходящее, – объяснила эксперт.

Таким образом, тревожный человек превращается в охранника собственной жизни. Сон – это потеря контроля, а мозг в состоянии тревоги не готов его отпускать. Сегодня чуть ли не каждый второй жалуется не только на бессонницу, но и на панические атаки. Это уже не просто психологическая проблема – это биохимическая реакция организма, который учится выживать в условиях постоянного стресса.

При этом снотворное не лечит тревогу. Врачи предупреждают, что таблетки для сна не решают проблему бессонницы, а лишь временно "отключают" тело. Мозг продолжает работать в тревожном режиме. Зависимость формируется быстро – без привычной дозы снотворного сон уже не приходит. Об этом пишет издание "НовостиВолгограда.ру".