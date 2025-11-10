Полезные семена оказались виновниками запоров

Семена чиа при неправильном приготовлении способны привести к запорам, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. О том, почему этот популярный у любителей здорового жизни продукт оказался виновником этой проблемы со здоровьем, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, грозить острой кишечной непроходимостью и запором может употребление семян чиа в сухом виде.

«Их прием может вызывать вздутие, газообразование, запор или диарею при употреблении без достаточного количества жидкости. Семена чиа — это просто добавка, не надо есть их ложками», — предупредила она и уточнила, что в день рекомендуется съедать не более полутора столовых ложек этого продукта.

Диетолог добавила, что семена чиа обладают множеством полезных свойств: они содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, а также большое количество клетчатки.

Однако, чтобы получить всю пользу от этого продукта, семечки рекомендуется измельчать перед употреблением, подчеркнула она. Соломатина добавила, что в таком виде семена не хранятся долго, поэтому их рекомендуется есть сразу после измельчения.

