Эндокринолог посоветовал продукты, которые снизят риск развития диабета

Заведующий отделением Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов рассказал, как можно предупредить развитие диабета второго типа. По его словам, современный темп жизни, переедание, малоподвижность и постоянные стрессовые ситуации приводят к ожирению и повышают вероятность заболеть этим недугом.

Он отметил, что рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, богатым белком, минералами и микроэлементами. В их числе — птица, рыба, яйца и молочные продукты. Также он советует снизить потребление хлебобулочных изделий, картофеля, колбасы и сладостей. Вместо этого лучше есть больше овощей и фруктов с низким содержанием сахара.

Эксперт подчеркнул в интервью KP.RU, что важно уменьшать общую калорийность питания. Людям, страдающим от ожирения, полезно сбросить от 5 до 7 процентов веса за период от полугода до года. Для этого необходимо наличие сильной мотивации, целеустремленности и поддержки близких.

Шарафетдинов также отметил, что регулярные физические нагрузки, продолжительностью не менее двух с половиной часов в неделю, помогают снизить невосприимчивость организма к инсулину. Он добавил, что исследования показывают, что тренировки, проводимые в дневное или вечернее время, особенно благоприятно влияют на работу поджелудочной железы и обмен веществ в целом.