Девять вариантов выполнения уттанасаны

Без этой асаны не обходится практически ни одна тренировка по йоге.

© Чемпионат.com

Уттанасана – поза глубокого вытяжения и расслабления, а не просто наклон вперёд. Её включают в базовые комплексы, выполняют для улучшения гибкости и мобильности. Учимся выполнять асану правильно вместе с инструктором йоги.

Суть и особенности асаны

«Практически ни одно занятие йогой не обходится без этой асаны», – Иван Ганин, инструктор йоги высшей международной категории, член Федерации йоги России.

Уттанасана – это поза глубокого вытяжения, одна из самых естественных в йоге. Она не требует экстремальной растяжки или силы. Асана доступна даже для новичков, но это не убавляет её эффективности.

Уттана с санскрита переводится как «интенсивное вытяжение». Часто асану называют просто – наклон вперёд. Впервые её описал легендарный учитель Кришнамачарья в своей книге «Йога Макаранда» в 1934 году. До этого асана с похожим названием встречалась в йогических текстах, но выполнялась она лёжа спиной на полу с закинутыми к голове ногами.

Наклон вперёд – это настолько естественное упражнение, что оно существовало, всегда во многих спортивных системах, например, в европейской гимнастике. С его помощью даже оценивается гибкость в нормах ГТО. Да и в повседневной жизни умение коснуться пола перед собой оценивается как минимально необходимый уровень гибкости.

Главный эффект от Уттанасаны – это глубокое интенсивное растяжение всей задней поверхности тела. Но есть и другая польза от регулярного выполнения.

Растягиваются подколенные сухожилия, мышцы бёдер, поясницы, спины, шеи и ягодицы.

Происходит декомпрессия позвоночника.

Нормализуется давление.

Успокаивается нервная система.

Снижается уровень усталости и стресса, организм перезагружается.

Противопоказания

Несмотря на простоту освоения этой асаны, стоит сказать, что делать её можно не всем. При возникновении сомнений стоит проконсультироваться с врачом перед практикой.

Особое внимание стоит обратить при:

заболеваниях и травмах позвоночника и спины;

головных болях и мигренях, особенно при острых состояниях;

повышенной температуре;

обострении хронических заболеваний.

Как выполнять асану Уттанасана правильно?

Уттанасану можно отнести к базовым движениям йоги, она часто выполняется в разминочной части. Предварительно можно провести небольшую суставную гимнастику, чтобы разогреть тело и сделать выполнение более комфортным и безопасным.

Уттанасана

Техника выполнения

Встаньте в Тадасану: выпрямитесь, ноги расположите на ширине таза, расстояние между ступнями — 10-15 см, пальцы ног смотрят вперёд. Глубоко вдохните.

На выдохе наклонитесь вперёд. Опускайтесь постепенно, позвонок за позвонком. В нижней точке постарайтесь выпрямить спину, небольшое скругление допускается. Тянитесь грудной клеткой к коленям.

В полном варианте ладони должны полностью лежать на полу сбоку от ступней, чтобы пальцы рук и ног были на одной линии. Но это нужно делать, когда вы будете уверены в своей гибкости.

Задержите положение на 30-40 секунд или на три-четыре дыхательных цикла.

Затем медленно, позвонок за позвонком, вернитесь в вертикальное положение.

Существует множество вариаций Уттанасаны, которые отличаются положением рук. Можно выбрать доступный для вас вариант или чередовать различные асаны в зависимости от цели.

Наклон вперёд с обхватом согнутых коленей. Подойдёт для новичков и для опытных практиков в качестве компенсирующей асаны.

Горизонтальный наклон 90 градусов. Хорошо вытягивает мышцы ног и поясницу. Особенно сильно будет чувствоваться растяжение ягодиц.

Наклон с вытяжением рук вперёд. В этой позиции также хорошо тянутся ягодицы и мышцы бёдер. Выравнивается позвоночник.

Наклон с вытяжением рук назад вдоль пола. Если «шагать» пальцами назад, это позволяет значительно усилить степень наклона. Особое воздействие оказывается на заднюю поверхность спины.

Наклон вперёд с руками вытянутыми за спиной. В этом положении дополнительно растягиваются мышцы плечевого пояса.

Падахастасана. Это отдельная асана, продолжение Уттанасаны. В этом варианте ладони размещаются под ступнями. Так удобнее помогать себе руками, чтобы ещё сильнее вытянуть позвоночник.

Опытные практики используют и силовые варианты Уттанасаны. Отягощение можно расположить в руках за спиной. Достаточно небольшого веса 2-3 кг, это может быть гантель или диск. Дополнительный вес значительно увеличивает интенсивность упражнения, но следует быть осторожными и следить за ощущениями в плечевых суставах.

Ещё один силовой вариант – Уттанасана с гирей на стуле. Перед выполнением упражнения необходимо хорошо размяться и совершить обычный вариант наклона вперёд. А затем сделайте асану на стуле, взяв в руки гирю и опустив её к полу. Для начала выбирайте небольшой вес 2-3 кг, увеличивайте его постепенно.

Йога-практика состоит из десятков различных асан. Только изучая каждую по отдельности, вы сможете добиться максимальной пользы от практики. А это позволит вашему телу и разуму прийти в состояние баланса.