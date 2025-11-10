Названы «критически важные» продукты для сердца

Врач Лиза Афинская объяснила, как сделать первый прием пищи на 50 процентов полезнее.

По словам специалиста, сейчас многие стараются есть больше белка. Однако даже натуральный йогурт, творог или вареные яйца на завтрак не дают организму всего того, что ему необходимо. Так как тут нет ни клетчатки, ни витамина С. Хотя это «важнейшие нутриенты для здоровья сердца, иммунной системы и даже профилактики диабета», пишет врач в своем Telegram-канале.

«Это то, за чем критически важно следить, если вы заботитесь о своем здоровье», — подчеркнула Афинская.

Для обогащения завтрака полезными нутриентами врач посоветовала в каждый первый прием пищи добавить по одному фрукту. В частности, одну грушу (с кожурой) или одну спелую хурму к завтраку. Отличный вариант — киви.

«Всего лишь два киви покрывают 100% дневной нормы витамина С», — пишет эксперт.

По словам Лизы Афинской, если хочется овощей, то лучше добавить к завтраку один болгарский перец, морковь или цветную капусту. Или другие овощи, что-то кроме огурцов и помидоров.