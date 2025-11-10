Терапевт предупредила об опасных последствиях нехватки марганца в организме

Недостаток марганца в организме может привести к серьёзным последствиям для здоровья, особенно у детей. Как сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Елена Лихошерстова, дефицит этого микроэлемента способен вызвать нарушения роста и развития костной системы у ребёнка.

«Истинный изолированный дефицит марганца у людей — большая редкость. Он может возникнуть при тяжёлом истощении, генетических дефектах, полном парентеральном питании, не обогащённом микроэлементами», — пояснила врач.

Специалист отметила, что признаки нехватки марганца включают не только проблемы с костной системой, но и другие симптомы: тошноту, рвоту, кожные заболевания, замедленный рост волос и ногтей, снижение уровня «хорошего» холестерина, а также ухудшение толерантности к глюкозе.