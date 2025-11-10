Диетолог назвала два правила для ускорения обмена веществ

Диетолог назвала 2 правила для ускорения обмена веществ
Эти простые советы улучшат пищеварение. Врач спортивной медицины и диетолог Екатерина Стрельникова в беседе с «Лентой.ру» назвала два фактора, которые помогают ускорять обмен веществ. В первую очередь важно давать организму достаточное количество энергии в течение дня.
Для соблюдения этого условия необходимо в каждый приём пищи добавлять сложные углеводы. Они содержатся в цельных злаках, бобовых и таких овощах, как батат, свёкла, морковь, картофель. Во-вторых, важен водный баланс.
Вода является транспортной системой абсолютно для всех веществ в организме. Без неё поддерживать хорошую скорость метаболизма невозможно. Важно отметить употребление именно чистой воды. Кофе в больших количествах, сладкие газированные напитки, соки и прочие углеводсодержащие добавки могут, наоборот, нарушить обмен веществ, — сказала врач.