Диетолог назвала два правила для ускорения обмена веществ

Эти простые советы улучшат пищеварение. Врач спортивной медицины и диетолог Екатерина Стрельникова в беседе с «Лентой.ру» назвала два фактора, которые помогают ускорять обмен веществ. В первую очередь важно давать организму достаточное количество энергии в течение дня.

Для соблюдения этого условия необходимо в каждый приём пищи добавлять сложные углеводы. Они содержатся в цельных злаках, бобовых и таких овощах, как батат, свёкла, морковь, картофель. Во-вторых, важен водный баланс.