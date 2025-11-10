Нутрициолог назвала безопасные сладости, которые можно купить в магазине

Полностью отказываться от сладкого необязательно, даже если вы следите за здоровьем. Существуют относительно безопасные альтернативы традиционным десертам, которые можно найти в обычном магазине. О том, как сделать правильный выбор, aif.ru рассказала биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.

По словам эксперта, главную опасность представляют собой кондитерские изделия, содержащие «трио риска» — комбинацию сахара, насыщенных жиров и трансжиров. К ним относятся торты, пирожные и шоколадные конфеты. Они создают максимальную нагрузку на поджелудочную железу и печень, провоцируя резкие скачки инсулина и быстро возвращающееся чувство голода.

Безопасной альтернативой являются зефир, мармелад и пастила. Их ключевое преимущество — отсутствие жиров в составе. Основу этих десертов составляют фруктовое пюре, сахар и натуральные желирующие компоненты: пектин, агар-агар или желатин.

Пектин работает как природный сорбент, замедляя всасывание глюкозы и связывая токсины. Агар-агар, получаемый из водорослей, полезен для щитовидной железы, а желатин является источником коллагена, важного для здоровья суставов и кожи, пояснила Дивинская.

Эксперт отметила, что при выборе десертов нужно обращать внимание на состав. Так, в хорошем зефире должны быть яблочное пюре, яичный белок и агар. Следует избегать вариантов с глазурью. Также следует изучить цвет: натуральный мармелад и пастила имеют белые или естественные бежевые оттенки. Яркие, кислотные цвета сигнализируют о наличии синтетических красителей.

Даже при употреблении полезных сладостей нужно соблюдать меру, поскольку это быстрые углеводы. Оптимальной порцией считается 2-3 зефира или 50 граммов мармелада в день, которые лучше съесть в первой половине дня.

Специалист также рекомендует сочетать десерты с белковой пищей (например, с несладким йогуртом или орехами), чтобы сгладить гликемический ответ организма.